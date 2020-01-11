17:05 11 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.26
  • EUR68.05
Поиск

Аршба об ущербе президентскому дворцу: виновных найдут профильные органы

© Sputnik
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (56)
228832
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102917/32/1029173281.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200111/1029201679/Arshba-ob-uscherbe-prezidentskomu-dvortsu-profilnye-organy-dolzhny-razobratsya.html

Протестные акции в Сухуме продолжаются третий день подряд. В здании президентского дворца по-прежнему находятся сторонники оппозиционных сил.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik, Бадри Есиава. В том, кто должен возместить ущерб, нанесенный во время захвата здания Администрации президента Абхазии, должны разобраться правоохранительные органы, сказал вице-премьер республики Даур Аршба.

Он добавил, что профильным органам предстоит определить сумму ущерба и ответственных за это людей.

"Это бандитский захват административного здания. Все раскурочено, разломано и разрушено. Я туда не заходил, но видел на снимках и кадрах в соцсетях, что происходит внутри. В принципе, другого не ожидалось", - отметил Аршба.

Протестные акции сторонников оппозиции начались в Сухуме 9 января. Митингующие захватили здание Администрации президента Абхазии. В ходе штурма в здании были выбиты окна, сняты с петель и сломаны двери, разгромлены кабинеты.

По словам председателя Совбеза Абхазии Мухамеда Килба, митингующие взломали оружейную комнату в здании Администрации и завладели оружием.

В свою очередь один из организаторов акции протеста Ахра Авидзба в интервью Sputnik опроверг информацию о том, что они вскрыли оружейную комнату и раздали содержимое.

По состоянию на утро 11 января здание до сих пор находится под контролем протестующих.

Следите за ситуацией в текстовой трансляции на сайте Sputnik Абхазия>>

 

Темы:
Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (56)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Второй день протестов в Сухуме: новые митинги и суд по иску Квициниа
День второй: продолжение политкризиса в Абхазии
Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Абхазии
Энергетика, больница и тюрьма: во что вложат деньги Инвестпрограммы в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться