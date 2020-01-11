Аршба об ущербе президентскому дворцу: виновных найдут профильные органы

Протестные акции в Сухуме продолжаются третий день подряд. В здании президентского дворца по-прежнему находятся сторонники оппозиционных сил.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik, Бадри Есиава. В том, кто должен возместить ущерб, нанесенный во время захвата здания Администрации президента Абхазии, должны разобраться правоохранительные органы, сказал вице-премьер республики Даур Аршба.

Он добавил, что профильным органам предстоит определить сумму ущерба и ответственных за это людей.

"Это бандитский захват административного здания. Все раскурочено, разломано и разрушено. Я туда не заходил, но видел на снимках и кадрах в соцсетях, что происходит внутри. В принципе, другого не ожидалось", - отметил Аршба.

Протестные акции сторонников оппозиции начались в Сухуме 9 января. Митингующие захватили здание Администрации президента Абхазии. В ходе штурма в здании были выбиты окна, сняты с петель и сломаны двери, разгромлены кабинеты.

По словам председателя Совбеза Абхазии Мухамеда Килба, митингующие взломали оружейную комнату в здании Администрации и завладели оружием.

В свою очередь один из организаторов акции протеста Ахра Авидзба в интервью Sputnik опроверг информацию о том, что они вскрыли оружейную комнату и раздали содержимое.

По состоянию на утро 11 января здание до сих пор находится под контролем протестующих.

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