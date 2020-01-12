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Хаджимба встретился с Нургалиевым

© Foto / Алексей Дружинин
В Абхазии
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Темы:
Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (60)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200112/1029209050/Khadzhimba-vstretilsya-s-Nurgalievym.html

Вечером 11 января в Абхазию прибыл заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев в составе российской делегации представителей силовых и правоохранительных структур. Первую встречу с Хаджимба он провел в тот же день.

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Рауль Хаджимба встретился с заместителем секретаря Совбеза России Рашидом Нургалиевым. Об этом сообщается на сайте главы государства. 

Хаджимба и Нургалиев обсудили общественно-политическую ситуацию в республике, пути ее нормализации, а также возможность переговоров власти с оппозицией.

Как говорится в сообщении, ранее Нургалиев провел встречи с представителями оппозиции, на которых была отмечена необходимость действовать строго в правовом русле, а также разблокировать комплекс правительственных зданий.

В Сухуме в четверг 9 января начались акции протеста, представители оппозиции требуют отставки президента. 10 января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.

Хаджимба намерен обжаловать решение кассационной коллегии в Президиум Верховного суда.

До проведения очередных выборов и вступления нового избранного президента в должность, исполняющим обязанности главы государства, согласно закону, остается Рауль Хаджимба.

Однако оппозиция продолжает митинг у здания Администрации и настаивает на том, чтобы Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия.

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Темы:
Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (60)


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