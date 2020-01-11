Все по новой: Габния рассказал, как будут проходить повторные президентские выборы

Суд кассационной инстанции Верховного суда Абхазии признал незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в республике осенью президентских выборов в пятницу 10 января.

СУХУМ, 11 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. При назначении повторного голосования на выборах президента Абхазии действующий глава государства Рауль Хаджимба и представитель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа также смогут выставить свои кандидатуры, рассказал в интервью радио Sputnik член ЦИК, глава Центра стратегических исследований при президенте Абхазии, юрист Гиви Габния.

По словам Габния, в соответствии с решением суда кассационной инстанции о незаконности прошедшего осенью повторного голосования на президентских выборах Центральная избирательная комиссия должна назначить новую дату голосования в течение пяти дней и провести его в течение двух месяцев. Он отметил, что при условии проведения повторного голосования процесс выдвижения кандидатов и проведения агитации начнется заново.

"Поэтому вне зависимости от того, кто выдвигался ранее, одерживал победу или поражение в прошедших президентских выборах, он может выдвинуть свою кандидатуру в соответствии с теми условиями, которые указаны в законодательстве", - объяснил он.

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Габния объяснил, что по закону ответчик по делу, в том числе Рауль Хаджимба, имеет право в течение девяти месяцев обжаловать решение суда кассационной инстанции в надзорном порядке в Президиуме Верховного суда. Президиум же должен будет вынести свое решение в течение двух месяцев.

О намерении обжаловать решение кассационной инстанции в пятницу 10 января заявила и пресс-служба действующего президента. Член ЦИК не исключил, что процессы назначения и проведения новых выборов и рассмотрения дела Президиумом Верховного суда могут происходить параллельно.

"Если Президиум Верховного суда примет решение о законности прошедших президентских выборов в момент проведения новых выборов, процесс будет остановлен, так как решение Президиума окончательное", - объяснил он.

Решение Президиума Верховного суда обладает большей силой и будет считаться главным даже в случае, если к моменту его вынесения в Абхазии будет назначен новый президент, добавил Габния.

"До инаугурации нового президента исполнять обязанности главы государства будет нынешний президент Рауль Хаджимба", - сказал он.

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По мнению юриста и члена ЦИК, законодательной власти необходимо вносить изменения в избирательное законодательство Абхазии, касаемо спорного пункта о подсчете голосов при повторном голосовании в части второй, статьи 19.

"Я член ЦИК и один из тех, кто принимал решение по итогам президентских выборов. Я соблюдаю закон и решение кассационной коллегии для меня тоже закон. Но у меня есть мнение, как у члена ЦИК, что я не ошибся (при оглашении итогов президентских выборов – ред.). Но чтобы таких ситуаций не было, нужно вносить изменения в закон, чтобы закон четко и ясно регламентировал всякую ситуацию. Думаю, эти проблемы должен решить Парламент", - отметил он.

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В пятницу 10 января кассационная инстанция Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедшего в сентябре повторного голосования на выборах главы государства. Суд постановил назначить новые выборы президента Абхазии.

По словам вице-премьера Даура Аршба, Хаджимба уже готовит апелляцию в Президиум Верховного суда. Аршба также сообщил, что Хаджимба проведет повторную встречу с замсекретаря Совбеза России Рашидом Нургалиевым, а после обратится к народу.

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