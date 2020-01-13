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Бжания будет баллотироваться на пост президента Абхазии

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В Абхазии
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Темы:
Выборы президента Абхазии - 2020 (8)
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Sputnik Абхазия
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Повторные выборы президента Абхазии назначены на 22 марта. Бжания стал вторым, кто заявил о намерении участвовать в президентской гонке.

СУХУМ, 13 янв -Sputnik. Лидер оппозиции Аслан Бжания будет бороться за пост президента Абхазии на предстоящих в марте выборах, об этом сообщил сам Бжания.

Рауль Хаджимба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Хаджимба не будет баллотироваться на пост президента и оспаривать решение суда

На выборах в 2019 году кандидатом от оппозиции был Алхас Квициниа, во втором туре выборов он, как посчитал тогда ЦИК, занял второе место, уступив в гонке Раулю Хаджимба.

Изначально кандидатом от оппозиции на прошедших выборах должен был стать Бжания, однако из-за болезни он не смог принять участие в выборах.

Ранее бывший кандидат в президенты Абхазии Леонид Дзапшба заявил в интервью Sputnik о том, что будет принимать участие в выборах главы государства в качестве кандидата в президенты.

Накануне президент Рауль Хаджимба подал в отставку. Этому решению предшествовали четыре дня протестов в столице Абхазии.

Повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта. Решение о проведении нового голосования было принято после того, как Кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение ЦИК о результатах выборов, прошедших в 2019 году.

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Темы:
Выборы президента Абхазии - 2020 (8)


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