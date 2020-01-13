Парламент Абхазии принял отставку Рауля Хаджимба

СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Депутаты Народного Собрания Абхазии приняли отставку Рауля Хаджимба с должности главы государства, передает корреспондент Sputnik с места событий.

Депутат Дмитрий Дбар проинформировал о том, что проголосовали 34 депутата. 32 из них "за" отставку, "против" - два.

"По итогам тайного голосования принята отставка Рауля Хаджимба с поста президента Республики Абхазия", - сказал Дбар.

Отставка Хаджимба

Накануне часть протестующих, уже четыре дня удерживавших здание Администрации президента, переместилась к госдаче, где находился президент Рауль Хаджимба. Охрана не пустила собравшихся на территорию государственной дачи, началась словесная перепалка. У ворот на этот момент собралось несколько сотен человек.

Спустя некоторое время к митингующим вышел экс-министр иностранных дел и бывший депутат Парламента Абхазии Сергей Шамба, который зачитал заявление Рауля Хаджимба о добровольной отставке. Собравшиеся у ворот государственной дачи встретили новость бурными аплодисментами.

В Сухуме в четверг 9 января начались акции протеста, представители оппозиции требовали отставки президента. 10 января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.

В воскресенье 12 января Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила дату новых президентских выборов. Они должны состояться 22 марта 2020 года. Согласно закону, повторные выборы позволяют выдвигаться как прошлым, так и новым кандидатам. Рауль Хаджимба больше не будет баллотироваться на пост главы государства, сообщил вице-президент Аслан Барциц.

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