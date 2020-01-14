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Зритель почувствует разницу: сотрудники РУСДРАМа пройдут стажировку в МХТ им.Чехова

© Foto / Даут Логуа
В Абхазии
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Стажировка оператора по свету и оператора по звуку Русского театра драмы имени Фазиля Искандера в МХТ имени Чехова будет проходить с 15 по 21 января.

СУХУМ, 14 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Двое сотрудников Русского театра драмы имени Искандера пройдут стажировку в Московском художественном театре имени Чехова, рассказал Sputnik Абхазия гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

На стажировку в Москву отправят оператора по свету Иллариона Пасания и оператора по звуку Василия Ерлиха. 

"Новый театральный сезон, в который мы недавно вступили, предполагает несколько очень серьезных премьер, сложных проектов. И театр развивается. С каждым годом заметно растут требования не только к актерам, но и К работе технических служб. Поэтому мы не можем оставаться на одном месте", – сказал Хинтба.

Гендиректор РУСДРАМа обратился к первому замхудруку директора МХТ Марине Андрейкиной с просьбой принять на стажировку двоих сотрудников.

"Марина Сергеевна сразу же согласилась, мы направили официальное письмо. Теперь наших сотрудников ждут в МХТ их коллеги. Я уверен, что за эти семь полных дней, что они проведут в Московском художественном театре, они приобретут ценные знания. И здесь уже, когда они будут вести наши спектакли, зритель почувствует разницу", – добавил Хинтба. 

Стажировка оператора по свету и оператора по звуку Русского театра драмы в МХТ имени Чехова будет проходить с 15 по 21 января.

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