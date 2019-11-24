Абсолютный триумф: абхазский РУСДРАМ выступил на фестивале в Йошкар-Оле

Международный театральный фестиваль "Мост дружбы" проходит в Йошкар-Оле с 20 ноября по 1 декабря. РУСДРАМ представил на фестивале спектакль "Кьоджинские перепалки".

СУХУМ, 24 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Зрители Йошкар-Олы не хотели отпускать РУСДРАМ обратно в Абхазию, рассказал корреспонденту Sputnik гендиректор Русского театр драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба.

"На аккаунтах Государственного русского театра имени Константинова, где мы играли "Кьоджинские перепалки", даже появилось сообщение о том, что теперь вся Йошкар-Ола покупает билеты в Абхазию", - поделился Хинтба.

По признанию гендиректора, не было сюрпризом то, что спектакль русского театра из Абхазии, который они представили в Республике Мари Эл, произведет большое впечатление на зрителя, но оказанный прием и реакция публики превзошли все ожидания.

"Это был абсолютный триумф, зал скандировал, овации были бесконечными. Так, как нас, никого не принимали. Выходя из зала, зрители говорили, что вообще не видели спектакля такого уровня. Теперь Йошкар-Ола будет ждать наш театр с большими гастролями. С утра поступают сообщения с просьбой повторить этот спектакль и это самая красноречивая оценка нашей работы", - отметил гендиректор РУСДРАМа.

Экспертный совет фестиваля, состоящий в том числе из специалистов театра имени Вахтангова и Государственного академического малого театра, высоко оценили работу режиссера спектакля Александра Коручекова и игру артистов, подчеркнул Хинтба.

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РУСДРАМ возвращается с фестиваля из Йошкар-Олы в воскресенье 24 ноября. В понедельник 25 ноября в театре состоится открытие фестиваля "Стоянка человека", посвященного писателю, публицисту Фазилю Искандеру.

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