Российские связисты провели около 200 учений в горах и на побережье Абхазии

СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Связисты российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели около 200 специальных учений в 2019 году в горах и прибрежной местности республики. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие ежедневно обеспечивали командование военного соединения и штабы подразделений связью на расстояниях до одной тысячи километров. Во время учений условный противник осуществлял помехи с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, личный состав выполнил нормативы по развертыванию и эксплуатации полевых подвижных пунктов управления, полевых узлов связи.

Все задачи выполнялись в полной экипировке со штатным вооружением, с применением современных образцов военной и специальной техники связи.

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