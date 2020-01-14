18:57 14 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.41
  • EUR68.42
Поиск
Связисты ЮВО в 2019 году провели около 200 специальных учений в горах и на побережье Абхазии

Российские связисты провели около 200 учений в горах и на побережье Абхазии

Пресс-служба ЮВО
В Абхазии
Получить короткую ссылку
70 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102923/74/1029237446.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200114/1029237510/Rossiyskie-svyazisty-proveli-okolo-200-ucheniy-v-gorakh-i-na-poberezhe-Abkhazii.html

Особое внимание в ходе учений уделялось организации военнослужащими мобильных комплексов видеоконференцсвязи.

СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Связисты российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели около 200 специальных учений в 2019 году в горах и прибрежной местности республики. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие ежедневно обеспечивали командование военного соединения и штабы подразделений связью на расстояниях до одной тысячи километров. Во время учений условный противник осуществлял помехи с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, личный состав выполнил нормативы по развертыванию и эксплуатации полевых подвижных пунктов управления, полевых узлов связи.

Все задачи выполнялись в полной экипировке со штатным вооружением, с применением современных образцов военной и специальной техники связи.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Праздник сотворения мира, или Ажьырныхуа в селе Дурипш
Медвежья радость: панда в Московском зоопарке играет с заснеженной елкой
Политический кризис в Абхазии. Хронология событий
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться