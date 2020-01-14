Российские связисты провели около 200 учений в горах и на побережье Абхазии

СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Связисты российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели около 200 специальных учений в 2019 году в горах и прибрежной местности республики. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Военнослужащие ежедневно обеспечивали командование военного соединения и штабы подразделений связью на расстояниях до одной тысячи километров. Во время учений условный противник осуществлял помехи с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, личный состав выполнил нормативы по развертыванию и эксплуатации полевых подвижных пунктов управления, полевых узлов связи.
Все задачи выполнялись в полной экипировке со штатным вооружением, с применением современных образцов военной и специальной техники связи.
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