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Военнослужащие ЮВО

Военнослужащие ЮВО в праздники поднимались на крепость и спускались в пещеру

Пресс-служба Южного военного округа РФ
В Абхазии
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Военнослужащие со своими семьями посетили около десятка исторических объектов на территории Абхазии.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии со своими семьями во время новогодних праздников побывали на экскурсиях по достопримечательностям республики, сообщила пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие посетили около десятка исторических объектов, в том числе Новоафонский историко-культурный заповедник "Анакопия". В сопровождении гида они побывали в Анакопийской крепости (IV-XIX вв.), музее Абхазского царства, прошли по историческому ущелью реки Псырцха, посетили Новоафонскую пещеру.

Всего на экскурсиях побывали около 500 военнослужащих и членов их семей.

Ранее пресс-служба ЮВО сообщала, что в Новый год для военнослужащих по призыву были организованы выступления художественных коллективов, спортивные праздники, конкурсы и просмотр кино. А Дед Мороз и Снегурочка посетили около 200 семей военнослужащих.

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Теги:
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