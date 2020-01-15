Бганба встретился с руководителями центральных органов власти и главами городов и районов

СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба провел совещание с руководителями центральных органов власти и встретился с главами городов и районов страны, сообщается на сайте Кабмина.
Открывая встречу Валерий Бганба отметил, что все принятые-нормативно правовые и иные акты Президента республики до его сложения полномочий действительны и подлежат полноценному исполнению.
"Все без исключения органы государственного управления и подведомственные им учреждения и предприятия должны работать в обычном режиме для полнокровного обеспечения жизнедеятельности государства", - продолжил он.
И.о. президента сообщил, что основной задачей всех органов центрального и местного управления является также обеспечение условий для проведения выборов президента в установленные Конституцией сроки.
Он также подчеркнул, что ведомствам необходимо подвести итоги работы за 2019 год и представлять отчеты в Кабинет Министров.
Кроме того, и.о. Валерий Бганба встретился с главами городов и районов страны.
Бганба призвал руководителей местных администраций собирать активы из числа глав сельских администраций и вести привычную работу с целью обеспечения прав и интересов населения республики.
Участники совещания обсудили также возможность смещения сроков выборов депутатов местного самоуправления на вторую декаду мая с учетом сроков предстоящих выборов Президента республики (22 марта 2020 года).
Инициатива о переносе даты выборов в виде поправки к закону будет направлена Валерием Бганба в Народное Собрание-Парламент Республики Абхазия в ближайшее время.
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