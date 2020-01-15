ЦИК Абхазии утвердил календарный план президентских выборов

СУХУМ, 15 янв – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии утвердила календарный план по подготовке к проведению повторных президентских выборов.

Регистрация инициативных групп и партий, а также выдвижение кандидатов в президенты Абхазии начнется с 22 января и закончится 11 февраля. Регистрация кандидатов в президенты будет проведена в течение десяти дней с момента подачи документов, но не позднее 30 дней до выборов.

Списки избирателей для всеобщего ознакомления будут представлены за десять дней до выборов так же, как и оповещение избирателей о времени и месте голосования.

Участковые избирательные комиссии будут обеспечены избирательными бюллетенями 20-21 марта 2020 года. Процесс голосования на всех избирательных участках пройдет 22 марта с 08:00 до 20:00.

Участковые избирательные комиссии будут обязаны предоставить протоколы о результатах голосования в окружные комиссии 22-23 марта, после чего окружные комиссии обязаны предоставить протоколы в ЦИК.

В течение трех дней после дня выборов пройдет подведение итогов и подписание протокола об итогах выборов. Итоги выборов будут опубликованы в течение трех дней с момента подписания протокола.

Согласно законодательству, президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом.

В президенты может выдвинуться гражданин, постоянно проживающий в Абхазии не менее пяти последних лет.

Президент избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент. Кандидатуру вице-президента предлагает кандидат в президенты.

Причины отказа в регистрации кандидатов в президенты могут быть разные:

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Решение о проведении нового голосования было принято после того, как кассационная коллегия Верховного суда удовлетворила жалобу экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение суда о признании действительными итогов повторного голосования на выборах президента.

Предыдущие президентские выборы в Абхазии прошли 8 сентября 2019 года. На пост главы государства баллотировались экс-президент Рауль Хаджимба, лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа, Олег Аршба, Астамур Тарба, Леонид Дзапшба, Шамиль Адзынба, Алмас Джапуа, Артур Анкваб и Астамур Какалия.

Во втором туре за пост президента боролись Рауль Хаджимба и Алхас Квициниа. Победу одержал Хаджимба, набрав 47,39% голосов, однако 10 января 2020 года суд кассационной инстанции принял решение о незаконности итогов президентских выборов.