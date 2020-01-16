Мухамед Килба покинул пост секретаря Совета безопасности Абхазии

Мухамед Килба подал заявление об уходе с должности секретаря Совета безопасности республики через четыре дня после того, как свой пост досрочно покинул президент Рауль Хаджимба.

СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба освободил Мухамеда Килба от должности секретаря Совета безопасности республики, сообщает Апсныпресс.

Бганба подписал указ "О секретаре Совета безопасности РА", в котором говорится, что Килба освобожден от должности "согласно поданному заявлению".

Килба занимал пост главы Совета безопасности последние пять лет - с октября 2014 года. Он был назначен на эту должность экс-президентом Раулем Хаджимба, который 12 января подал в отставку с должности главы республики.

Хаджимба объявил о досрочном сложении полномочий после четырехдневной акции протеста, начавшейся 9 января. Митингующие захватили здание Администрации президента и отказывались расходиться до сложения полномочий Хаджимба и назначении новых президентских выборов.

В время событий в Сухуме Килба заявил, что главная задача, которая была поставлена президентом - обеспечить безопасность тех мероприятий, которые проводятся в здании и вокруг зданий комплекса Администрации президента и правительства.

Главнейшая задача - чтобы не пострадали люди, и там и там наши граждане, это определяющая задача. А если у кого-то есть мысли, что, возможно, будет штурм, он мог бы быть и через два часа после захвата, но мы этого не сделали и не планировали, но исключить я не могу, все зависит от поведения и тональности переговоров, если они будут. Ультимативно вопросы не решаются. Переговоры предусматривают взаимные уступки, но не ультиматумы", - говорил в интервью Sputnik Килба.

Мухамед Килба родился 27 августа 1958 года в ауле Старо-Кувинск Адаге-Хабльского района Карачаево-Черскесской автономной области Ставропольского края. В 1975 году поступил в Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище, которое окончил в 1979 году.

С 1985 года по 1988 годах принимал участие в военном конфликте на территории республики Афганистан. Награжден двумя орденами "Красная Звезда" и пятью медалями СССР и Афганистана.

Участвовал в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 гг. Был командиром Гагрского оборонительного рубежа, заместителем командующего Гумистинским фронтом, командиром первой бригады Вооруженных Сил Абхазии, командующим Гумистинским фронтом, заместителем министра обороны Республики Абхазия. Имеет звание "Герой Абхазии". Полковник Вооруженных сил Республики Абхазии.

После окончания войны в 1995 году избирался депутатом Народного собрания – парламента Карачаево-Черкесской республики первого созыва, в 1999 году – второго созыва, был советником президента Карачаево-Черкесской республики с 2003 по 2004 годах.

В 2004 -2005 годах был министром обороны Абхазии.

Читайте также: