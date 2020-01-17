Ход защиты: адвокаты заявили о неувязках в показаниях по делу Дочия и Озган

В Верховном суде Абхазии завершились прения сторон по делу о похищении секретаря политсовета партии "Единая Абхазия" Ирины Дочия и убийстве одного из ее предполагаемых похитителей Дмитрия Озган.

В пятницу 17 января в Верховном суде Абхазии адвокаты обвиняемых по уголовному делу о похищении Ирины Дочия и вымогательстве полутора миллионов евро и об убийстве жителя Гудауты Дмитрия Озган имели возможность высказаться детально.

Бадри Есиава, Sputnik

Защита воспользовалась своим правом и в течение около четырех часов разбирала хронику обстоятельств похищения, давала оценку тому, как проводилось следствие, комментировала показания потерпевших и свидетелей. Адвокаты также обратили внимание на имеющиеся, по их мнению, несостыковки в деле.

Согласно версии следствия, похищение Ирины Дочия в июле 2016 года с целью вымогательства полутора миллионов евро совершили Алхас Дзидзария, Геннадий Блаб, Арден Чантурия, Джумбер Авидзба и Дмитрий Озган. Озган был убит в ноябре 2017 года. Обвинение настаивает на том, что убийство было совершено Алхасом Дзидзария по предварительному сговору с Астамуром Дзидзария, а мотивом преступления стал отказ Озгана поделить деньги, полученные от семьи похищенной Ирины Дочия.

Днем ранее, в четверг 16 января, прокуроры Надина Мукба и Эльвия Хазириши зачитали материалы уголовного дела и потребовали признать подсудимых виновными и приговорить их к лишению свободы на срок от 10 до 20 лет с конфискацией имущества.

Согласно материалам уголовного дела, Ирина Дочия была похищена поздно ночью 2 июля, в общей сложности ее удерживали в разных местах 44 дня.

Исходя из зачитанных в суде показаний потерпевшей Дочия, в частности, следует, что Геннадий Блаб удерживал ее в плену несколько дней и отпустил только после того, как она пообещала ему выплатить два миллиона рублей.

Однако адвокат Блаб Автандил Чкадуа видит все эти события в другом ключе. По его словам, Дочия привели к Блаб и сказали, что она грузинка, и ее отец воевал против Абхазии. Его попросили за ней присмотреть, однако о выкупе и подлинной личности похищенной ему якобы не было известно. Как только Блаб узнал, кто на самом деле эта женщина, он освободил Дочия, посадил в такси и оплатил проезд до Сухума, утверждает защитник. Перед этим Блаб связался с Дмитрием Озган и поссорился из-за того, что тот скрыл от него правду.

"Ваша честь, кто ему мешал и дальше ее держать? Разве кто-нибудь знал об этом, сотрудники милиции за ним гнались? Он сам изъявил это желание, потому что он узнал, кто она и понимал последствия. Поэтому решил отпустить ее", - сказал Чкадуа и добавил, что если его подзащитный был бы организатором преступления, то он не стал бы отпускать Дочия и вместо полутора миллионов евро требовать передачи двух миллионов рублей на территории России.

Он также выразил сомнения по поводу объективности следствия, которое не сумело установить личности организаторов и выяснить, кто те трое, которые похитили Дочия у ее дома в Сухуме. Помимо этого, адвокат заявил, что никаких доказательств телефонных переговоров с похитителями о передаче денег не было представлено суду.

Автандил Чкадуа также подчеркнул, что судить Джумбера Авидзба только на основании фотографий, где он изображен вместе со своим двоюродным братом Геннадием Блаб, нельзя. На кону жизнь человека, и ему грозит до десяти лет лишения свободы, сказал он.

Принцип состязательности

Каждый из адвокатов подсудимых снова упрекнул суд в том, что им не было предоставлено возможности напрямую задать вопросы свидетелям и потерпевшим, несмотря на постановление суда об их приводе на слушание. Защитники обвинили прокуроров в том, что те преследуют личные интересы в деле и не хотят докопаться до истины.

Адвокат Джумбера Авидзба Нина Ванача сказала, что на протяжении всего судебного разбирательства был нарушен принцип состязательности.

"По факту видим, что сторона защиты все время лишалась права задавать вопросы потерпевшим по данному уголовному делу, и сторона обвинения почему-то считает, что оглашения показаний свидетелей и потерпевших вполне достаточно для устранения противоречий, которые возникли в ходе судебного разбирательства", - сказала она.

Ванача удивилась тому, насколько подробно потерпевшая описала некоторых похитителей, учитывая ее сломленное моральное состояние и плохое самочувствие в те дни, когда она удерживалась преступниками. Адвокат также упрекнула следователей в том, что они не провели опознание хотя бы по фотографии ее подзащитного и не установили роль Авидзба в преступлении.

Под давлением

Адвокат Асида Арчелия представляла на процессе интересы подсудимого Ардена Чантурия, который обвиняется в похищении человека и вымогательстве денег в особом крупном размере. Сторона защита отметила, что ее клиент в ходе предварительного следствия дал признательные показания, но впоследствии от них отказался, оговорив себя под давлением со стороны оперативников и руководства МВД.

"На стадии исследований доказательств, которые представила сторона гособвинения, нами была отсмотрена видеозапись, на которой было видно, что на моего подзащитного действительно оказывалось психологическое давление. Также было видно, что во время допроса моего подзащитного присутствовали люди, не имевшие права там находиться. В связи с этим я считаю, что показания моего подзащитного нашли свое подтверждение", - сказала Арчелия.

Она добавила, что ее клиент не состоит ни в каких отношениях с остальными подсудимыми. С некоторыми из них он даже не был знаком до ареста. Этот факт, уверена адвокат, не позволяет предъявить Чантурия обвинение в преступлении, совершенном группой лиц.

Противоречия

Клиент адвоката Темура Тапагуа Алхас Дзидзария обвиняется в четырех преступлениях. В одном из них подсудимый признался – в незаконном хранении пистолета Макарова, подаренного покойным Дмитрием Озган. Это оружие было изъято у него в ходе досмотра на посту ГАИ в Мюссере 25 марта 2018 года.

Доказательства, на которых построены такие серьезные обвинения, как похищение и убийство, защита назвала противоречивыми. Такими же словами защитники охарактеризовали показания супруги убитого Озган Стеллы Канделаки, назвавшей имена Алхаса Дзидзария и Астамура Дзидзария. По мнению адвоката, одно из противоречий заключается в том, что женщина не могла опознать убегавших с места преступления людей в масках вечером и в плохо освещаемом месте.

Нелогичным назвал адвокат Тапагуа и версию следствия о том, что его подзащитный после совершения убийства Озган выбросил автомат в воду Черной речки, а пистолет бросил в нескольких километрах от того места в море.

"По мнению следствия, он заметал следы. То есть, мой подзащитный совершил убийство по улице Тарнава в Новом районе, прошел пешком до села Лыхны, вооруженный автоматом, когда его могли увидеть люди, мог нарваться на рейд мимо проезжающей машины. Где здесь логика?" - задался вопросом адвокат.

Адвокат Тариел Парулуа обратил внимание на некоторые неточности и неоднозначные, по его мнению, показания свидетелей.

"Изначально Канделаки утверждала, что никого не узнала, так как было темно и преступники были в масках. Спустя шесть месяцев после убийства мужа она была повторно допрошена и на этот раз она сказала, что преступников было трое, и со спины может опознать их, если они будут представлены на опознание. При этом никакой боязни за свою жизнь она не высказывала, но тем не менее опознание проведено следствием не было. В третий раз, уже 22 июня 2018 года, Канделаки на допросе заявляет, что двоих из преступников она знает, но сомневается, стоит ли ей об этом говорить. Эти показания даны за семь дней до установки прослушивания ее телефона, о чем она, без сомнения, знала и была проинструктирована оперативниками", - заявил Парулуа.

По его словам, следствие настаивает на том, что братья Дзидзария убили Озган, оскорбившись отказом делиться деньгами за выкуп от семьи Дочия. Адвокат задался вопросом, если все так, почему их не оскорбило то, что Геннадий Блаб без их ведома освободил Ирину Дочия, и почему не убили и его. Более того, продолжил Парулуа, установлено, что за месяц до убийства Озган, последний подарил Алхасу Дзидзария пистолет системы Макарова, который изъяли у него при досмотре.

"Согласно версии следствия, Дзидзария выбросил пистолет в море, а автомат в реку. Получается, что у Алхаса в момент убийства было два пистолета? Почему в таком случае он не выбросил и второй пистолет? Почему пистолет в море, а автомат в реку? Не выяснено и никто не хотел это выяснить", - сказал адвокат.

Адвокат Иван Зарандия выразил надежду на то, что справедливость восторжествует, несмотря на отсутствие возможности опросить свидетелей.

Слово подсудимых

После прения сторон слово было предоставлено подсудимым, которые заявили о своей невиновности. Обвиняемый Алхас Дзидзария произнес эмоциональную речь и рассказал о том, что провел в изоляторе 44 дня, где ему было, по его словам, не сладко. При всем этом, добавил подсудимый, он не стал брать на себя чужое преступление. Дзидзария также выразил непонимание, как можно судить человека на основании неподтвержденных слов некоторых людей. Он сказал, что во время следствия его никто не допрашивал, кроме министра внутренних дел.

"Допустим, я преступник. Значит, ко мне тоже преступные действия можно применять? Хотя, мы все знаем, что недавно человека забили, и он умер. Никто за это не наказан. Я надеюсь, ваша честь, что вы будете объективно нас судить. Это моя человеческая просьба", - обратился к суду Дзидзария.

Председательствующая на процесс судья Мимоза Цушба предоставила право реплики сторонам судебного разбирательства. Обвинители парировали многие доводы защиты своими данными и фактами, что привело к горячим дискуссиям. Следующее заседание, где суд предоставит последнее слово обвиняемым, состоится 20 января в 11:00.

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