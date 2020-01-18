Главе Ткуарчалского района Аиде Чачхалия "посоветовали" покинуть пост

На пост главы Ткуарчалского района Аида Чачахлия была назначена в ноябре 2014 года экс-президентом Абхазии Раулем Хаджимба.

СУХУМ, 18 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Трое молодых людей, назвавшие себя представителями районного отделения партии "Амцахара", потребовали от главы Ткуарчалского района Аиды Чачахалия покинуть свой пост, об этом Sputnik Абхазия сообщила сама Чачхалия.

"Вчера во второй половине дня ко мне пришли трое молодых ребят, которые сказали, что они представляют молодежное крыло "Амцахара" по Ткуарчалскому району. Это Беслан Эмурхба, Лева и Дамей Какубава. Они сказали, что я должна освободить кабинет, что они меня пять лет терпели, но впредь не намерены меня терпеть. Я спросила, кто их уполномочил, на что они мне ответили: "Мы сюда пришли от имени народа", – рассказала она.

В случае, если глава района не уйдет в отставку, молодые люди пригрозили ей протестами.

"Сказали, что они закроют двери администрации и больше меня туда не запустят. Я позвонила их лидеру Алхасу Квициниа, спросила, он их уполномочил или нет. Он ответил, что никаких указаний никому не давал и что они занимаются самодеятельностью" , – сказала Чачхалия.

В разговоре с корреспондентом Sputnik Алхас Квициниа подтвердил, что в партии "Амцахара" не давали подобных указаний.

Сама Аида Чачахлия не намерена уходить в отставку под давлением и считает, что это противоречит норме закона. Свой пост она готова покинуть только в том случае, если исполняющий обязанности главы государства Валерий Бганба подпишет указ об ее увольнении.

Аида Чачхалия работает на посту главы администрации Ткуарчалского района уже пять лет. На этот пост она была назначена экс-президентом Раулем Хаджимба в ноябре 2014 года.

12 января 2020 года после захвата здания Администрации президента и четырехдневного протеста сторонников оппозиции, которые требовали от главы государства сложения полномочии, Рауль Хаджимба подал в отставку. Вслед за ним ушел и вице-президент Аслан Барциц.

Исполняющим обязанности президента, по решению Парламента, стал премьер-министр Валерий Бганба.

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