Крещенские купания: МЧС Абхазии дало рекомендации

В ночь с 18 на 19 января в Абхазии Крещение Господне. Медики МЧС Абхазии будут работать в местах для купания и оказывать первую медпомощь.

СУХУМ, 18 янв – Sputnik. В праздник Крещения Господня окунаться в воду противопоказано людям с хроническими заболеваниями, об этом на радио Sputnik заявил врач анестезиолог, реаниматолог МЧС Абхазии Алмас Бганба.

Купаться в холодной воде нельзя тем, у кого воспалительные заболевания носоглотки, хронические бронхолегочные, сердечно-сосудистые заболевания, заболеваниями центральной нервной системы. Воздержаться стоит и тем, у кого остеоартроз, с часто рецидивирующим остеохондрозом позвоночника.

По словам Алмаса Бганба, закаляться – хорошо, но к этому надо идти постепенно. Неподготовленным же необходимо согреться, прежде чем войти в воду, сделать зарядку.

В воде можно находиться не больше минуты, не рекомендуется окунаться с головой.

Выйдя из воды, сразу же необходимо растереть себя полотенцем, переодеться в сухую одежду, выпить что-то теплое. После купания рекомендовано выпить горячий чай, чтобы помочь организму согреться. В МЧС подчеркнули, что употребление алкоголя недопустимо ни до, ни после окунания.

Купание в холодной воде – это шок для организма. Первые признаки шока – озноб, посиневшие кожа, губы, боль в пальцах рук и ног. При легких проявлениях помогут интенсивные упражнения, а в случае среднего и тяжелого переохлаждения – растирание, массаж, теплая одежда, одеяло.

В Крещение Господне медики МЧС Абхазии будут работать на местах купания, и оказывать помощь тем, кому это необходимо.

"От стресса у кого-то давление может понизиться или наоборот, подняться. Насколько мне известно, за многие годы никому еще не понадобилась медицинская помощь. Но лучше быть готовым ко всему. И в случае необходимости оказать своевременную помощь", – подчеркнул Бганба.

Православные христиане отмечают праздник Крещения Господне 19 января, накануне верующие празднуют Крещенский сочельник.

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