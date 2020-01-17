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Отец Игнатий о Крещении в Каманском монастыре: большой всенародный праздник

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О традиции празднования Сочельника и Крещения в Каманах в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал настоятель монастыря Святого Иоанна Златоуста игумен Игнатий (Киут).

18 января православные христиане отмечают день Навечерия Богоявления Господня или Крещенский сочельник. Это канун праздника Крещения Господня, или Богоявления. Традиционно тысячи верующих из Абхазии и других стран прибывают в эти дни в село Каманы, чтобы принять участие в торжественной службе и совершить омовение в источнике Святого Василиска.

Как рассказал настоятель монастыря Святого Иоанна Златоуста игумен Игнатий (Киут), по каманской традиции праздничные богослужения в храме начинаются в канун Сочельника и длятся все праздники.

"Ночью мы совершаем водосвятный молебен на источнике Святого Василиска. Туда стекается много людей со всей Абхазии, с юга России. Это тысячи-тысячи людей. Вот уже 10 лет традиционно в Каманы на водосвятный молебен в ночь с 18 на 19 января собираются люди, мы разжигаем костры. Люди окунаются и греются у костра. Это приносит большую радость. Получается такой большой всенародный праздник", - рассказал отец Игнатий.

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