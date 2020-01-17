Отец Игнатий о Крещении в Каманском монастыре: большой всенародный праздник

18 января православные христиане отмечают день Навечерия Богоявления Господня или Крещенский сочельник. Это канун праздника Крещения Господня, или Богоявления. Традиционно тысячи верующих из Абхазии и других стран прибывают в эти дни в село Каманы, чтобы принять участие в торжественной службе и совершить омовение в источнике Святого Василиска.

Как рассказал настоятель монастыря Святого Иоанна Златоуста игумен Игнатий (Киут), по каманской традиции праздничные богослужения в храме начинаются в канун Сочельника и длятся все праздники.

"Ночью мы совершаем водосвятный молебен на источнике Святого Василиска. Туда стекается много людей со всей Абхазии, с юга России. Это тысячи-тысячи людей. Вот уже 10 лет традиционно в Каманы на водосвятный молебен в ночь с 18 на 19 января собираются люди, мы разжигаем костры. Люди окунаются и греются у костра. Это приносит большую радость. Получается такой большой всенародный праздник", - рассказал отец Игнатий.

Читайте также: