Да будет снег: какую погоду ждать в Абхазии в конце января

Главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Абхазии Лариса Ахба рассказала, какой будет погода в конце января.

СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Примерно с 21 января температура воздуха в республике будет понижаться, сказала в интервью радио Sputnik главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Абхазии Лариса Ахба.

"24-25 января пойдет дождь со снегом, а на возвышенностях возможен мокрый снег, в предгорьях и горах - снег. Обычно январь самый холодный месяц в сезоне, но в этом году он не был таким холодным и снежным как в 2015-2016 годах", - отметила специалист.

Теплая погода в январе связана с западным антициклоном, проинформировала Лариса Ахба.

"Однако с приходом так называемого сибирского антициклона, температура воздуха будет понижаться, правда, таких сильных холодов мы не видим. На побережье ожидается температура от минус двух градусов до плюс двух градусов, местами может быть до минус трех градусов", - сказала она.

Третья декада января, по сравнению с первой и второй, будет более холодной, подчеркнула Ахба.

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