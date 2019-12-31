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Лариса Ахба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ахба рассказала, какую погоду в Абхазию принесет Новый год

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О погоде в Абхазии на первую неделю января в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Республики Абхазия Лариса Ахба.

В течение недели, включая праздничные выходные дни, погода в Абхазии будет неустойчивой из-за нестабильности атмосферного давления, сообщила Ахба.

"1 и 2 января холодный атмосферный фронт циклона с юга принесет нам дождь, местами дождь со снегом, в возвышенностях возможен мокрый снег…  С 6 на 7 января погода ухудшится, территория окажется под влиянием холодных атмосферных фронтов. Облачно, возможен ливневый дождь, местами переходящий в дождь со снегом", - рассказала Лариса Ахба.

По своим наблюдениям, метеорологи не видят резких перепадов температуры в январе. Как отметила Ахба, погода текущей зимы похожа на погоду в 2010 году, а 10 лет назад резких перепадов температуры и снега не было.

Теги:
погода в Абхазии, Абхазия


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