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Центральная часть Сухума осталась без света из-за аварии

© Sputnik / Владимир Песня
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200120/1029270581/Tsentralnaya-chast-Sukhuma-ostalas-bez-sveta-iz-za-avarii.html

Причиной отключения электричества в центральной части Сухума стала авария на электроподстанции, расположенной в районе железнодорожного депо.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Центральная часть Сухума остается без электричества из-за аварии на электроподстанции, сказал корреспонденту Sputnik Абхазия начальник СУЭС Тимур Джинджолия.

"Ведутся восстановительные работы, было несколько кабельных повреждений за ночь, в районе депо подстанция вышла из строя, ночью жители, получающие электричество от этой подстанции, были без света. С утра электричество было восстановлено, однако затем произошло еще одно повреждение", - говорит он.

По его словам, в скором времени сотрудники СУЭС завершат восстановительные работы, и электричество вновь будет подано в центральную часть города.  

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Теги:
Сухум, электричество


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