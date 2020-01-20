Центральная часть Сухума осталась без света из-за аварии

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Центральная часть Сухума остается без электричества из-за аварии на электроподстанции, сказал корреспонденту Sputnik Абхазия начальник СУЭС Тимур Джинджолия.
"Ведутся восстановительные работы, было несколько кабельных повреждений за ночь, в районе депо подстанция вышла из строя, ночью жители, получающие электричество от этой подстанции, были без света. С утра электричество было восстановлено, однако затем произошло еще одно повреждение", - говорит он.
По его словам, в скором времени сотрудники СУЭС завершат восстановительные работы, и электричество вновь будет подано в центральную часть города.
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