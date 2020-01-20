Прогноз погоды в Абхазии на неделю

В течение недели погода на Черноморском побережье Абхазии будет относительно устойчивая, сообщают абхазские синоптики.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. В начале этой недели ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако со среды на четверг из-за прохождения холодных атмосферных фронтов с северо-запада ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в ливневый, местами дождь со снегом, в возвышенностях возможен мокрый снег. В предгорьях и горах выпадет снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -2°С +3°С, днем +3°С +8°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение на море, умеренное и значительное.

Относительная влажность воздуха 60-90%.