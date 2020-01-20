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Прогноз.

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 21 января

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200120/1029273689/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vtornik-21-yanvarya.html

Во вторник 21 января в республике средняя дневная температура не поднимется выше +9°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Во вторник 21 января территория Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием высокого давления. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба. 

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -1°С +4°С,  днем +4°С +9°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Теги:
погода в Абхазии


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