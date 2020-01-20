Прогноз погоды в Абхазии на вторник 21 января

Во вторник 21 января в республике средняя дневная температура не поднимется выше +9°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Во вторник 21 января территория Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием высокого давления. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -1°С +4°С, днем +4°С +9°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное.

Относительная влажность воздуха 60-80%.