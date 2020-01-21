Расписание поезда Москва - Сухум изменилось из-за ремонта тоннеля

Новое расписание будет действовать до конца апреля - на время ремонта железнодорожного тоннеля в Краснодарском крае.

СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Изменилось расписание движения поезда Москва - Сухум, сообщил Sputnik заместитель руководителя РУП "Абхазская железная дорога" Игорь Маргания.

"С 16 января поезд Москва - Сухум прибывает в столицу Абхазии в 15:00 и отправляется в 19:43 по четным числам. Изменение расписания движения поезда связано с тем, что "Российские железные дороги" проводят ремонт в районе Туапсе", - рассказал он.

По старому графику поезд прибывал утром в 10:39 и отходил в 14:26.

Теперь поезд идет не через Краснодар, как раньше, а через через Белореченск, рассказал Маргания. Новая схема движения и новое расписание поезда будут действовать до 28 апреля этого года.

С 14 января по 27 апреля на ремонт закрыт однопутный трехкилометровый Лысогорский тоннель, который находится на перегоне Чинары - Чилипси между Горячим Ключом и Туапсе. На это время изменена схема движения: поезда дальнего следования теперь идут в обход участка Краснодар - Горячий Ключ - Туапсе по другим путям. Между Краснодаром и Сочи открыли мультимодальное сообщение. Теперь от Краснодара до Туапсе пассажиры добираются на автобусах, а далее пересаживаются на поезда "Ласточка", которые идут до Адлера и Розы Хутор.

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