И не едут даже поезда: добираться из Краснодара в Сочи придется с пересадкой

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Между Краснодаром и Сочи открыли мультимодальное сообщение (с помощью двух видов транспорта) на время капитального ремонта железнодорожных путей в Лысогорском тоннеле на участке Чинары - Чилипси, сообщили в пресс-службе АНО "Единая транспортная дирекция". Перевозки продлятся до 27 апреля.

От Краснодара до Туапсе пассажиры смогут добраться на автобусах, далее будут они пересаживаться на поезда "Ласточка", которые ходят до Адлера и Розы Хутор. Расписание автобусов и "Ласточек" синхронизировано таким образом, чтобы обеспечить пассажирам комфортную пересадку в Туапсе.

Стоимость автобусной части единого билета составляет 450 рублей, для детей до 12 лет действует льготный тариф - 225 рублей, а дети до пяти лет едут бесплатно. Единый билет можно приобрести в любой железнодорожной кассе, на сайте и через мобильное приложение РЖД. Продажа билетов закрывается за пять часов до отправления автобуса.

Капитальный ремонт в построенном в 1978 году Лысогорском тоннеле начался 14 января. Работы продлятся до 27 апреля. На это время была изменена схема движения: поезда дальнего следования теперь идут в обход участка Краснодар - Горячий Ключ - Туапсе по другим путям, а "Ласточки" курсируют от Туапсе до станций сочинского кластера и обратно.

Во время ремонта планируется смонтировать и подключить новые инженерные сети, установить освещение и вентиляционное оборудование, а также уложить новую рельсошпальную решетку.

Перед началом работ скорость движения в тоннеле была ограничена до 40 километров в час. Если бы капитальный ремонт не был начат, ее пришлось бы и дальше постепенно ограничивать, вплоть до полной остановке движения.

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