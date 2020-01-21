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Неисправная проводка: пожар произошел в жилом доме в Сухуме

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В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200121/1029279345/Neispravnaya-provodka--pozhar-proizoshel-v-zhilom-dome-na-ulitse-Khvartskiya-v-Sukhume-.html

Пожарным удалось максимально быстро локализовать пламя и не допустить распространения огня на соседние строения.

СУХУМ, 21 янв -Sputnik. В частном жилом одноэтажном доме, расположенном на улице Мушни Хварцкия в Сухуме, произошел пожар, сообщает МЧС Абхазии.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 11:25 утра, к приезду пожарных огонь охватил весь чердак деревянного дома.

В тушении пожара приняли участие четыре пожарных расчета.

Чердачное помещение полностью выгорело, пострадавших нет.

Предварительная версия причины пожара - неисправная проводка в чердачном помещении.

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Теги:
Сухум, пожар


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