Неисправная проводка: пожар произошел в жилом доме в Сухуме

В Абхазии 14:13 21.01.2020 (обновлено 15:31 21.01.2020) Получить короткую ссылку 334 0 1
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Пожарным удалось максимально быстро локализовать пламя и не допустить распространения огня на соседние строения.
СУХУМ, 21 янв -Sputnik. В частном жилом одноэтажном доме, расположенном на улице Мушни Хварцкия в Сухуме, произошел пожар, сообщает МЧС Абхазии.
Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 11:25 утра, к приезду пожарных огонь охватил весь чердак деревянного дома.
В тушении пожара приняли участие четыре пожарных расчета.
Чердачное помещение полностью выгорело, пострадавших нет.
Предварительная версия причины пожара - неисправная проводка в чердачном помещении.
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