Чердак в огне: в Сухуме потушили пожар в жилом доме

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Пожар на крыше чердачного помещения на улице Аргун, 37 в Сухуме был потушен спасателями МЧС Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.
Отмечается, что к тушению огня были привлечены пять пожарно-спасательных расчетов МЧС. Огонь удалось локализовать в кратчайшие сроки. Пожар был потушен в течение 30 минут.
В пятницу 13 декабря в здании Кабинета министров Абхазии в Сухуме на улице Званба, 9 из-за короткого замыкания загорелась елка. До приезда спасателей сотрудник Государственной службы безопасности с помощью огнетушителя погасил огонь.
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