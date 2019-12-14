Чердак в огне: в Сухуме потушили пожар в жилом доме

Чердачное помещение в жилом доме на улице Аргун в Новом районе Сухума загорелось вечером в воскресенье 14 декабря.

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Пожар на крыше чердачного помещения на улице Аргун, 37 в Сухуме был потушен спасателями МЧС Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Отмечается, что к тушению огня были привлечены пять пожарно-спасательных расчетов МЧС. Огонь удалось локализовать в кратчайшие сроки. Пожар был потушен в течение 30 минут.

В пятницу 13 декабря в здании Кабинета министров Абхазии в Сухуме на улице Званба, 9 из-за короткого замыкания загорелась елка. До приезда спасателей сотрудник Государственной службы безопасности с помощью огнетушителя погасил огонь.

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