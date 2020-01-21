Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 января

В среду 22 января в республике средняя дневная температура не поднимется выше +8°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 21 янв – Sputnik. В среду 22 января Абхазии будет облачная погода с прояснениями, ночью и вечером из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха возможен небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление будет медленно понижаться.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 0°С +5°С, днем +3°С +8°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное.

Относительная влажность воздуха 60-80 %.