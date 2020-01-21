Никаких "обнимашек": правила приветствия по-абхазски

Во всем мире 21 января отмечают день объятий. Корреспондент Sputnik узнал, почему в культуре абхазского народа не приняты "жаркие объятия", какие формы приветствия заменяют этот жест, а с кем лучше совсем не здороваться.

Необычный праздник был придуман в США в 1986 году, но очень быстро распространился по всему миру. По традиции в этот день обнять можно любого незнакомого человека без всякого повода и не вызывая осуждений. В этот день в мире среди студентов и молодежи проводятся флешмобы, которые пропагандируют объятия как символ обмена душевным теплом.

Sputnik

Не трожь!

В Абхазии объятья с недавних пор стали привычным явлением. Нередко можно увидеть на улицах девушек, обнимающих друг друга при встрече и целующихся в щечку. "Обнимашки" при встрече популярны и среди мужчин, которые тоже не прочь поцеловать друг друга в щеку.

По словам сотрудника отдела этнологии Государственного музея Абхазии Инги Шамба, культура объятий среди мужчин и женщин пришла в республику не так давно и не является частью традиционного этикета.

"В абхазо-адыгской культуре никогда не было принято мужчинам обнимать и целовать друг друга при встрече. Между мужчинами было принято просто жать руки или прижимать знакомого, но не к лицу, а к груди. Думаю, эта культура объятий пришла к нам в советское время через молодежь", - объяснила этнолог.

В неудобное положение абхаза могло поставить слишком "жаркое" приветствие малознакомого человека, который мог протянуть руки для объятий в знак приветствия. Не только приветствуя, но и проявляя уважение, в Абхазии принято вставать, когда в помещение входит человек, даже если вошедший научился ходить совсем недавно.

"Вставали даже пожилые люди, когда заходил ребенок. А когда молодые позволяли себе не вставать, его упрекали обидным выражением "ты что, скот?", - рассказала Шамба.

Строгое табу и "оберег" от бед

Особо осторожно относились к приветствию молодые парни и девушки. Объятия, а тем более поцелуи между ними были табу. Незнакомый парень не имел права приобнять девушку при знакомстве. В знак приветствия девушка могла себе позволить подать руку. О строгих правилах говорят даже национальные абхазские танцы, во время которых партнеры не могут касаться друг друга.

Свои негласные правила приветствия царили и между пожилыми людьми. Пожилая женщина, приветствуя родственников и гостей, обходила вокруг них, приговаривая "иуыхьша сыхьааит" (да падут все твои беды на мою голову!), чтобы все невзгоды миновали их стороной, и благословляла на счастье и радость.

Когда встречались двое пожилых мужчин, младший из них мог позволить себе поцеловать старшего в грудь. Интересно, что чаще всего абхазы, имея в виду "я тебя целую" говорят "угәыдыскылоит", то есть дословно "я обнимаю твое сердце".

Мужчины, приветствуя друг друга, могли использовать не только рукопожатие. Было распространено и поднятие руки перед собой до уровня груди, пальцы при этом были слегка сжаты в кулак.

Более нежное проявление чувств проявлялось по отношению к детям. Старшие, приветствуя, могли поцеловать их в глаза, что также символизировало любовь и стремление уберечь от всех бед.

Тысяча и один способ сказать "привет"

Приветствие - обязательная часть не только этикета, но и культуры абхазского народа. По словам Шамба, в обществе существовали различные формы приветствия в зависимости от события и ситуации. По-разному люди здоровались на улице, похоронах и свадьбе, в гостях и в собственном доме.

Доброй традиции придерживались все, кроме человека, принесшего известие о смерти. В книге "Очерки об абхазском этикете" историка и этнолога Шалвы Инал-ипа говорится, что по обычаю горевестник не должен был ни приветствовать встречных, ни даже отвечать на их приветствия, "а если и будет отвечать, то очень негромко, вполголоса или просто одним бессловесным кивком головы".

Не приветствовали и не отвечали на приветствия друг друга и по пути на похороны или поминки, а также в доме, где находился покойник.

По правилам этикета, первым при встрече поприветствовать женщину должен был мужчина, старший должен был поздороваться с младшим, а всадник с прохожим.

"При этом тот, кто сидит на коне, должен привстать на стременах, ибо никого нельзя приветствовать в сидячем положении", - уточняет историк.

В культуре абхазов виды приветствия классифицируются и по роду деятельности человека. К примеру, к любому работающему человеку при встрече обращались "бзиа ууит!" (добро да совершать тебе!), человеку, собирающему виноград, говорили "Нар улбааит!"(пусть тебя Нар благополучно спустит!), пастуху – "убзахәит" (пусть твой скот хорошо пасется!).

Если проходящий видел, как собирают мед, он желал ему хорошего урожая, восклицая "Мар умоуп!", человеку, которому дарили оружие, говорили "хьӡы алаугааит" (пусть оно прославит тебя!), а отцу, у которого родился наследник, - "Ужәла иазҳааит!" (пусть умножится твой род!).

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