От выдвижения до голосования: правила президентской гонки в Абхазии

Выдвижение кандидатов в президенты Абхазии на предстоящих повторных выборах начинается 22 января. Как проходит регистрация, какой должна быть предвыборная агитация, кто по закону может стать главой государства, а кому могут отказать, читайте в материале Sputnik.

Решение о проведении нового голосования было принято 10 января после того, как кассационная коллегия Верховного суда удовлетворила жалобу экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение суда о признании действительными итогов повторного голосования на выборах президента.

Sputnik

Регистрация инициативных групп и политических партий

Повторные выборы президента Абхазии состоятся 22 марта. Регистрация инициативных групп и партий, а также выдвижение кандидатов на главную должность в государстве начинается с 22 января и закончится 11 февраля. Регистрация кандидатов в президенты будет проведена в течение десяти дней с момента подачи документов, но не позднее 30 дней до выборов.

Председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия подчеркнул, что ЦИК готов к проведению повторных президентских выборов.

Для регистрации кандидатов выработан определенный перечень документов, которые необходимо предоставить.

По словам Гогия, перечень претерпел изменения с момента выборов президента в 2019 году. Он пополнился еще одним документом - согласием на предоставление информации о счетах кандидатов и членов их семей. Решение о включении этого документа в список необходимых документов было принято на заседании ЦИК по требованию коммерческих банков.

Глава ЦИК объяснил это тем, что возникли спорные моменты на предыдущем голосовании.

"По закону о банках и банковской деятельности, есть определенные требования о том, что без специального разрешения вкладчика такая информация не предоставляется никому. У нас возникали споры в этом отношении, дело в том, что требование конституционного закона имеет верховенство, но тем не менее у нас были трения и разногласия. Мы понимаем коммерческие банки, которые хранят тайну вкладов, эта информация предоставлялась с большим трудом, а эта информация должна поступать оперативно, для того чтобы реагировать", - сказал председатель ЦИК.

Выдвижение кандидатур в президенты может быть осуществлено политической партией или инициативной группой.

В обоих случаях, помимо прочего, необходимы заявления самих кандидатов в президенты и вице-президенты о согласии баллотироваться, результаты тестирования кандидатов в президенты на предмет определения свободного владения госязыком, сведения о размере и источнике доходов кандидата, биографические данные и автобиографии в письменном виде.

В случае если кандидата выдвигает инициативная группа, необходимо предоставление подписных листов (прошнурованных и пронумерованных с подписями инициативной группы). При этом количество подписей не менее 2000, но не более 2500.

Участковые избирательные комиссии будут обеспечены избирательными бюллетенями 20-21 марта 2020 года. Процесс голосования на всех избирательных участках пройдет 22 марта с 08:00 до 20:00.

Участковые избирательные комиссии будут обязаны предоставить протоколы о результатах голосования в окружные комиссии 22-23 марта, после чего окружные комиссии обязаны предоставить протоколы в ЦИК.

В течение трех дней после дня выборов пройдет подведение итогов и подписание протокола об итогах выборов. Итоги выборов будут опубликованы в течение трех дней с момента подписания протокола.

В 2019 году первый тур президентских выборов в Абхазии прошел 25 августа. На пост главы государства баллотировались экс-президент Рауль Хаджимба, лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа, Олег Аршба, Астамур Тарба, Леонид Дзапшба, Шамиль Адзынба, Алмас Джапуа, Артур Анкваб и Астамур Какалия.

Во втором туре, который состоялся 8 сентября того же года, за пост президента боролись Рауль Хаджимба и Алхас Квициниа. Победу одержал Хаджимба, набрав 47,39% голосов, однако 10 января 2020 года суд кассационной инстанции принял решение о незаконности итогов президентских выборов.

Несовершенство закона

Председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии подчеркнул, что предстоящие выборы сталкиваются с рядом несовершенств выборного законодательства.

Он обратил внимание на то, что 22 марта в Абхазии состоятся повторные выборы президента. Однако в соответствии со статьей 20 закона о выборах повторные выборы проводятся в течение двух месяцев после основных выборов. В этом, по его мнению, одно из многих несовершенств закона.

"Это говорит о противоречии закона о выборах административному кодексу. Центральная избирательная комиссия, не имея законодательной инициативы, обратилась в Парламент с просьбой обратить на эти пункты внимание. У нас около 20 пунктов, на которые нужно обратить внимание, из-за которых в процессе выборов могут возникнуть и возникали ранее спорные вопросы. Это злосчастная статья 16, в которой не предусмотрен пункт "против всех", статья 19 до конца не отработана, та же 20-я статья. У нас не предусмотрен ряд других вопросов, которые необходимо оперативно решать. Не предусмотрен законом спорный вопрос по вскрытию бюллетеней, возникали спорные вопросы по поводу тестирования кандидатов на знание абхазского языка", - отметил председатель ЦИК.

Законодательно не предусмотрено, что делать, если один из кандидатов, вышедших во второй тур, выбыл из гонки. Законодатель также четко не указал, что нужно делать в случае отказа кандидата говорить на абхазском в установленное эфирное время.

Тамаз Гогия также заметил, что согласно закону, повторные выборы должны проходить по основным спискам избирателей, которые использовались на предыдущих выборах. Гогия напомнил, что есть люди, достигшие совершеннолетия в течение последних месяцев, и они должны иметь право голосовать.

Помимо всего прочего, необходимо увеличить избирательные права граждан Абхазии, уверен он.

"В любой цивилизованной стране выборное законодательство начинается с избирательных прав граждан, у нас одна статья и та ни о чем не говорящая. Полный объем избирательных прав - это огромное количество положений, которые предусмотрены для граждан", - подчеркнул он.

Гогия подчеркнул, что накопилось много пунктов, которые необходимо закрепить законодательно, чтобы в обществе не было неоднозначных мнений и подходов в решении тех или иных вопросов.

По его мнению, у Парламента республики достаточно времени на то, чтобы до выборов президента успеть внести в выборное законодательство нужные поправки.

"Поправки могут быть рассмотрены в очень короткое время, если не затягивать эту процедуру. Это зависит от желания законодателей", - считает глава Центризбиркома.

Ужесточение правил для кандидатов

21 января, за день до выдвижения кандидатов инициативными группами и партиями, ЦИК провел заседание лингвистической комиссии.

Зампредседателя лингвистической комиссии, главный научный сотрудник АбИГИ Валентин Когония сообщил, что требования к кандидатам в президенты будут ужесточены.

Он заявил, что кандидат в президенты должен в обязательном порядке выступить на государственном телевидении на абхазском языке.

На заседании было решено, в какие дни и в каком формате будут сдавать экзамены кандидаты на должность главы государства. Потенциальному президенту Абхазии предстоит в том числе на абхазском языке рассказать о себе, прочитать и пересказать своими словами политический текст, написать сочинение.

Когония подчеркнул, что кандидаты на пост президента неохотно разговаривают на абхазском языке во время телевизионных эфиров, несмотря на установленный Центризбиркомом регламент.

Результат тестирования на знание абхазского языка – обязательный документ кандидатов в президенты Абхазии для представления в ЦИК. Его отсутствие или отрицательное заключение лингвистической комиссии может стать поводом для отказа кандидату в регистрации.

Правила выборов

Всего по республике в день выборов будут работать 152 избирательных участка. Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом.

В президенты может выдвинуться гражданин, постоянно проживающий в Абхазии не менее пяти последних лет.

Президент избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент. Кандидатуру вице-президента предлагает кандидат в президенты.

Причины отказа в регистрации кандидатов в президенты могут быть разные:

Ценз оседлости – последние пять лет проживания вне Абхазии

Незнание государственного языка

Неточные сведения о доходах

Непредоставление необходимых материалов - подписей от двух до двух с половиной тысяч

Кроме того, повлиять на регистрацию может нарушение правил агитации, если доказан подкуп

Кто может голосовать и как определяется победитель

Проголосовать на выборах может каждый гражданин Абхазии, достигший в день выборов 18 лет.

При голосовании необходимо иметь с собой паспорт гражданина Абхазии.

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших.

Если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов.

Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок.

Избранным считается кандидат, получивший во втором туре наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Во втором туре выборов должны принять участие не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей.

Если во втором туре ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.

Агитация

Согласно закону, агитационным периодом считается время с момента регистрации кандидата в президенты и до дня голосования.

Кандидатам в президенты предоставляется равный доступ к эфирному времени на телевидении.

Кандидатам дают равное время на государственном телевидении, эфирное время распределяют по результату жеребьевки.

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