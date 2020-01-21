Принять до выборов: судьбу антикоррупционного закона обсудили в Сухуме

О том, чем, по мнению активистов, опасно отсутствие в стране антикоррупционного закона, какими методами они планируют поторопить Парламент с его принятием, как певец внес позитивную нотку в беседу и кто неожиданно стал "главным" на встрече по обсуждаемой теме, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

"Вопрос жизни и смерти государства"

Один из инициаторов принятия пакета антикоррупционных законопроектов - экс-кандидат в президенты страны Астамур Какалия поблагодарил всех, кто пришел на встречу, и отметил, что тема дня не новая, но по-прежнему остается важной для всей страны. По его мнению, элита Абхазии с большим нежеланием говорит об этом стандартном для цивилизованных стран законе, так как опасается на этом потерять. Какалия попросил выступающих максимально сжато формулировать свои мысли, но сделать это удавалось не всем: с годами этот вопрос стал для многих болезненным, и им было что сказать. В основном все ораторы говорили об одних и тех же вещах, но в разной форме и делились зачастую личным опытом.

Первым к трибуне вышел бывший прокурор Сухума, юрист Нугзар Аргун, который занимался продвижением антикоррупционного закона и входил в расширенный состав парламентской комиссии. Он подчеркнул, что в стране сложился общественно-политический кризис и посоветовал не тешить себя надеждой на то, что с избранием нового президента в Абхазии все изменится.

Аргун в это не верит и считает необходимым поторопить депутатов Народного Собрания принять закон об обязательном декларировании доходов и расходов чиновников до президентских выборов в окончательном чтении.

"Закон принят в двух чтениях, осталось еще два чтения. После того как мы прекратили определенное давление, все застопорилось. Хотя были уверения наших депутатов, что они все за этот закон, конкурсный отбор кадров и за все остальные антикоррупционные законы, но дело не продвигается. По всей видимости, нужно собирать очередной митинг у стен Парламента", - сказал Аргун и добавил, что "продавливать" каждый закон таким путем – тоже не выход из ситуации.

Его коллега Беслан Камкия согласился с тем, что антикоррупционный закон надо принять до выборов президента Абхазии, и подчеркнул, что настало время говорить о конкретных механизмах реализации Конституции, усовершенствования принципов народного суверенитета и реализации прав человека. Пакет предлагаемых законопроектов может стать противоборствующим фактором с государственной бюрократией, которая способная очернить любого гражданина и свести к нулю его личность.

На кону "вопрос жизни и смерти государства", по причине того, что коррупция порождает бедность одной части населения за счет обогащения другой, уверен он.

В своем обращении к участникам встречи Камкия также выразил поддержку от имени "Абхазской общины города Сочи" в стремлении принять весь пакет законов, направленных против коррупции.

"Хитрые" законы

Представитель инициативной группы по принятию антикоррупционного законодательства Рисмаг Аджинджал пошел дальше и затронул вопрос неудачных, на его взгляд, законов, текст которых позволяет перехитрить систему. Речь зашла о принятом в 2015 году декларировании доходов, имущества и обязательств судей Абхазии.

Исходя из анализа Аджинджал, во второй статье этого закона прописаны только две категории людей, которых можно считать декларантами – это супруг или супруга и несовершеннолетние дети, чего недостаточно для прозрачности действительного финансового положения судей.

"Скажу, в чем состоит хитрость. Согласно главе 63 Гражданского кодекса Абхазии, наследники первой очереди разделяются на несколько категорий – дети, супруг и родители наследодателя. Вы заметили, что в законе для судей родителей исключили? Причем, одна из категорий облегчена в части "несовершеннолетних детей". То есть, если судья взял крупную взятку, купил имущество и оформил его на несовершеннолетнего ребенка, это не будет считаться преступлением", - сказал Аджинджал.

Эти примеры и то, что в случае непредставления достоверных сведений о доходах и имуществе, по закону декларанту грозит только дисциплинарная ответственность, что говорит о механизмах по защите коррупции в стране, считает он.

Один из выступивших на встрече Дмитрий Акуция сказал, что в Абхазии на сегодняшний день не ведется борьба с коррупцией, и она практически приобрела законную форму. Он также выразил уверенность, что предлагаемые инициативной группой законы будут работать в случае их принятия, а должный контроль их исполнения отобьет охоту нечистых на руку чиновников стремиться занимать должностные места.

Сам Астамур Какалия поделился некоторыми деталями редакции инициативной группы закона о декларировании расходов, имущества и обязательств имущественного характера должностными лицами и депутатами, который не был принят Парламентом в этом виде. Проще говоря, инициативная группа предлагала добавить в раздел о том, куда будут направляться декларации претендентов на государственную должность, помимо Администрации президента, в Министерство по налогам и сборам, его структурные подразделения для последующего опубликования деклараций на официальном сайте ведомства.

"В чем разница? Допустим, я министр, и мою декларацию, по первоначальной версии законопроекта, направляют в Администрацию президента, где она будет пылиться. Мы предлагаем сделать ее публичной, вывесить на сайте Министерства по налогам и сборам, где каждый сможет ознакомиться с моей декларацией, моей семьи и задастся вопросом, каким чудом с зарплатой в 15 тысяч рублей мы стали миллионерами", - сказал Какалия.

Какалия также добавил, что инициативная группа настаивает на том, чтобы ввести наказание за предоставление ложных, неполных данных в декларации в виде отстранения от занимаемой должности без права восстановления на государственной службе. Он признался, что не сторонник уголовного наказания и лишения свободы на большие сроки коррупционеров, в том числе по причине того, что такие люди обладают определенной силой и возможностями, с помощью которых смогут избежать наказания.

"Крыса, загнанная в угол, превращается в тигра. Надо сначала дать ей уйти, а вот потом, по мере укрепления госслужбы, можно применять другие меры", - отметил он.

"Я сорву эти выборы"



"С корабля на бал", - так описала свое участие во встрече бывший сотрудник администрации Галского района Наира Амалиа, которая накануне прилетела из Казахстана. Она поделилась своими наблюдениями об этой стране и провела параллели с Абхазией.

"Мне рассказали, как и какие суммы там разворовываются. Это другие совершенно суммы и совершенно другие возможности у коррупционеров. Богатеют немыслимо и соответственно очень много нищих людей, сильное расслоение общества. В принципе, тоже самое происходит у нас, но суммы немного другие", - сказала Амалиа.

Она добавила, что антикоррупционные законы нужны Абхазии для реанимации государственного строя и для того, чтобы население научилось жить правильно. Каждый должен понимать, что есть закон и от него никуда не деться. Амалиа тоже призвала Парламент принять все эти законы.

Пожалуй, самым эмоциональным оратором на встрече был член инициативной группы Джансух Адлейба, который призвал депутатов Парламента поддержать идею и облегчить работу будущего президента страны по развитию государства.

"Нас посадили в яму, из которой мы даже не пытаемся вылезти. Если нам не удастся это сделать, то нас сверху закидают землей. У нас требование к Парламенту незамедлительно принять антикоррупционный закон. Ни о каких президентских выборах речи быть не может. Официально вам заявляю, что касается меня, я буду протестовать, сорву эти выборы и таких, как я, много. Давайте доведем это дело до конца", - заявил Адлейба и зал ему аплодировал.

Накал эмоций сумел свести к искренней и в какой-то степени трогательной беседе известный в Абхазии певец Анзор Адлейба, который признался, что не очень хорошо умеет произносить речи, но постарается. Кто-то из зала предложил ему спеть. Адлейба не растерялся и пообещал это сделать после выступления. Наверное, из-за волнения или непривычной обстановки певец забыл о своем обещании.

К абсолютной честности в первую очередь перед самими собой призвал Адлейба. Он сказал, что далеко не все в Абхазии знают и понимают важность антикоррупционных законов, как говорят некоторые.

"Пакуащ знает", - послышалось из зала. На днях жители этого села подписались под обращением к депутатам Парламента и попросили их в том числе принять антикоррупционные законы, закон о перераспределении полномочий, ликвидировать партии и должность вице-президента. Адлейба похвалил сельчан за их гражданскую позицию и назвал это хорошим примером.

Большое внимание он уделил молодому поколению страны, которому предстоит строить государство. У Адлейба не самые оптимистичные прогнозы на будущее. Он считает, что действующий формат власти и неустойчивая государственная система не позволит будущим поколениям жить в достатке.

"Я хочу сказать, что наступает время молодых. Мы вам уже начинаем мешать. Сейчас стремительно меняется общественно-экономическая формация, в которой прошлое всегда слабее будущего", - сказал Адлейба, отбросил в сторону заготовленный текст и под очередные аплодисменты продолжил свою мысль.

Взволнованный оратор попытался проще объяснить присутствующим, как он видит решение сложившихся проблем, сравнив власть и положение в стране с компьютерной системой, которая не принимает новые программы. Если эти программы хорошие, а система отказывается ее принять, то, по мнению Адлейба, эту систему надо "сносить".

Присутствующая на встрече Народная артистка Абхазии Манана Шамба призвала всех к конкретике и определению дальнейших шагов по намеченной задаче. На это отреагировал Астамур Какалия и объяснил, что задача подобных дискуссий заключается в привлечении внимания общественности к этой проблеме, а главным человеком в зале он назвал одного из присутствующих операторов Абхазского телевидения, чего сам оператор явно не ожидал.

Бывший кандидат в президенты Шамиль Адзынба не согласился с такой точкой зрения и главным человеком в шутку назвал монтажера, который будет готовить отснятый материал к эфиру.

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