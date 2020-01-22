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Милиция МВД

Ограблен офис общественной организации "Аруаа" в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200122/1029290796/Ograblen-ofis-obschestvennoy-organizatsii-Aruaa-v-Sukhume.html

Из офиса "Аруаа" забрали два компьютера, председатель общественной организации выразил надежду, что у инцидента нет политического подтекста.

СУХУМ - 22 янв, Sputnik, Бадри Есиава. Офис Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии "Аруаа" в Сухуме был ограблен в среду 22 января, информацию об этом подтвердил председатель организации, депутат Народного Собрания Илья Гуния.

"Сегодня проходило заседание, во время которого мне позвонили и сказали, что неизвестные зашли в офис "Аруаа". Взяли два компьютера. В принципе, ничего ценного там больше и не было", - отметил Гуния.

Гуния выразил надежду, что у случившегося нет политического подтекста.

Он добавил, что на место преступления прибыли сотрудники милиции, обстоятельства инцидента и виновники пока неизвестны.

Республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "Аруаа" занимается решением насущных проблем ветеранов войны, также ведет активную общественно-политическую деятельность. "Аруаа" насчитывает около 1000 членов.

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Теги:
АРУАА, Сухум


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