Ограблен офис общественной организации "Аруаа" в Сухуме

СУХУМ - 22 янв, Sputnik, Бадри Есиава. Офис Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии "Аруаа" в Сухуме был ограблен в среду 22 января, информацию об этом подтвердил председатель организации, депутат Народного Собрания Илья Гуния.
"Сегодня проходило заседание, во время которого мне позвонили и сказали, что неизвестные зашли в офис "Аруаа". Взяли два компьютера. В принципе, ничего ценного там больше и не было", - отметил Гуния.
Гуния выразил надежду, что у случившегося нет политического подтекста.
Он добавил, что на место преступления прибыли сотрудники милиции, обстоятельства инцидента и виновники пока неизвестны.
Республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "Аруаа" занимается решением насущных проблем ветеранов войны, также ведет активную общественно-политическую деятельность. "Аруаа" насчитывает около 1000 членов.
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