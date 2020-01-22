Часть Абхазии осталась без света

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На эмоциях: что обсуждал Парламент и почему прессу попросили на выход Почему депутаты Парламента не дали зачитать вслух обращение Народного Собрания к жителям Абхазии, направленное на стабилизацию общественно-политической ситуации, и кто в итоге порвал копию обращения, читайте в материале Sputnik. 1618

Промысел на дистанции: что не так с рыбной путиной в Абхазии В Абхазии начался сезон путины, традиционно сопровождающийся дискуссиями по поводу законности или же незаконности деятельности рыболовецких судов, соблюдения ими дистанции от берега и нанесения вреда экологии. 193