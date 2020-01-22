СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Значительная часть Абхазии осталась без света из-за аварии на высоковольтной линии Ачгуара перепадной ГЭС-1. Об этом сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".
На месте происшествия работают специалисты "Черноморэнерго". Причины аварийного отключения выясняются.
20 января центральная часть Сухума также была обесточена из-за аварии на электроподстанции, расположенной в районе железнодорожного депо.
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