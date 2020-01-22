21:14 22 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.83
  • EUR68.52
Поиск

Часть Абхазии осталась без света

© CC0
В Абхазии
Получить короткую ссылку
2488 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102792/40/1027924005.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200122/1029290870/Chast-Abkhazii-ostalas-bez-sveta-.html

Аварийное отключение произошло на высоковольтной линии Ачгуара, которая идет от перепадной ГЭС-1 в Очамчырском районе.

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Значительная часть Абхазии осталась без света из-за аварии на высоковольтной линии Ачгуара перепадной ГЭС-1. Об этом сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".

На месте происшествия работают специалисты "Черноморэнерго". Причины аварийного отключения выясняются.

20 января центральная часть Сухума также была обесточена из-за аварии на электроподстанции, расположенной в районе железнодорожного депо.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Лица нового правительства России
Военные отразили ракетный удар по Москве: учения боевого расчета РЛС "Дон-2Н"
План предвыборных мероприятий ЦИК
Успеть за 60 дней: план подготовки к выборам президента
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться