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Беслан Квициния

Беслан Квициния рассказал о первоочередных задачах на новом посту

© Sputnik Анжелика Бения
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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И.о. президента Абхазии Валерий Бганба подписал указ об исполняющем обязанности секретаря Совета безопасности Республики Абхазия 22 января.

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Исполняющий обязанности секретаря Совбеза Абхазии Беслан Квициния в интервью Sputnik рассказал, что предстоящая работа для него не новая.

"Я очень долгое время проработал в правоохранительной системе республики, и многие вещи мне знакомы изнутри. Как известно, Совет безопасности является органом, который рассматривает вопросы обеспечения безопасности, стратегические проблемы государства", - сказал Квициния.

Главные задачи Совбеза – подготовка рекомендаций президенту для принятия решения в области обеспечения безопасности личности, общества, государства, а также проверка соблюдения законности деятельности по обеспечению безопасности правоохранительных, контрольных и других органов государственной власти, подчеркнул он.

Беслан Квициния
© Sputnik Анжелика Бения
Беслан Квициния назначен и.о. секретаря Совета безопасности Абхазии

"Что касается того, как я вижу себя в этой должности, я хочу сказать, что на данном этапе считаю приоритетным направлением в первую очередь обеспечение деятельности государственных органов страны в целях проведения предстоящих выборов президента Абхазии. Все должно проходить в строгом соответствии с Конституцией и избирательным законодательством нашей страны", - сказал Беслан Квициния.

Указ о назначении исполняющего обязанности секретаря Совета безопасности подписал и.о. президента республики Валерий Бганба 22 января. 16 января Валерий Бганба освободил от должности секретаря Совета безопасности республики Мухамеда Килба.

Килба занимал пост главы Совета безопасности последние пять лет - с октября 2014 года. Он был назначен на эту должность экс-президентом Раулем Хаджимба, который 12 января подал в отставку с должности главы республики.

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