Не все так страшно: в Парламенте оценили ход рыбной путины в Абхазии

На расширенном заседании Парламентского комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии обсудили проблемные вопросы, связанные с рыбной путиной в акватории Абхазии.

СУХУМ, 23 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Депутат Народного собрания Омар Джинджолия рассказал корреспонденту Sputnik о том, как прошло в Парламенте заседание по вопросу рыбной путины.

"На встрече присутствовали руководители госкомитета по сельскому хозяйству, экологических служб, рыбоперерабатывающих компаний. В беседе с ними я понял, что в работе сейнеров нет таких нарушений, о которых говорят. Они привели аргументы о том, что пограничники фиксируют места нахождения судов с точностью до одного метра. Даже если были нарушения (приближение к берегу ближе, чем на 500 метров - ред.), то это из-за течения, которое сносит груженные рыбой корабли", - сказал Джинджолия и добавил, что не все так страшно, как заявляют некоторые.

По мнению парламентария, жесткая реакция населения на курсирующие вдоль берегов Абхазии сейнеры связана с отсутствием рыбы на прилавках магазинов. Он считает, что таких разговоров в обществе не было бы, если людям предлагался бы большой ассортимент рыбной продукции.

"По цифрам, которые нам предоставили профильные органы, из всех причерноморских стран Абхазия добывает меньше всех хамсы. В Госкомитете по экологии создан штаб по контролю работы сейнеров. Что касается деятельности рыбоперерабатывающих заводов, этот вопрос так же обсуждался. К ним тоже претензий не было", - отметил Джинджолия.

Несмотря на это, предположил Джинджолия, если среди населения существует такой ажиотаж, то существуют и некоторые проблемы, требующие решения. Депутат добавил, что не исключает принятия дополнительных мер по регулированию рыбной отрасли после прошедшего в Парламенте заседания комитета в расширенном составе.

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