16:35 24 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.80
  • EUR68.29
Поиск

Песком и солью: абхазские дорожники рассказали о борьбе с гололедицей

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
71222
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102930/30/1029303006.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200124/1029303497/Peskom-i-solyu-abkhazskie-dorozhniki-rasskazali-o-borbe-s-gololeditsey.html

Минувшей ночью температура воздуха в Абхазии опустилась до -2°С, местами на республиканской трассе образовалась гололедица.

СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Дорожники посыпают опасные участки песком из-за гололедицы, рассказал корреспонденту Sputnik руководитель "Абхазавтодора" Борис Ачба.

Всего на республиканской трассе три опасных для автомобилистов участка – Эшера, Калдахуара и Гагрская объездная дорога. С утра 24 января дорожники приступили к обработке этих участков. Трассу посыпают песком с помощью спецтехники - пескоразбрасывателя.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Гололед на дороге в районе села Яштуха

"Мы на связи с синоптиками. У нас заранее были сделаны заготовки. Еще перед Новым годом подготовили сыпучий материал. Сейчас наши сотрудники работают в двух местах – у Гумистинского моста и в районе "тещиного языка". Параллельно работы идут на Калдахуарском участке. Пока не было сильных морозов. Это всего лишь маленькая пленка, которая уже наверняка подтаяла. Но все равно мы подстраховались", – отметил Ачба.

В "Абхазавтодоре" готовы и к ухудшению погоды. По словам Бориса Ачба, если морозы усилятся, то дорожники будут использовать не только песок, но и соль.

Читайте также:

Теги:
гололед, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Эпатаж высшей пробы: самые экстравагантные наряды Жан-Поля Готье
Китай близко: жители Сухума рассказали, боятся ли они опасного коронавируса
План предвыборных мероприятий ЦИК
Успеть за 60 дней: план подготовки к выборам президента
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться