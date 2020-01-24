Песком и солью: абхазские дорожники рассказали о борьбе с гололедицей

СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Дорожники посыпают опасные участки песком из-за гололедицы, рассказал корреспонденту Sputnik руководитель "Абхазавтодора" Борис Ачба.

Всего на республиканской трассе три опасных для автомобилистов участка – Эшера, Калдахуара и Гагрская объездная дорога. С утра 24 января дорожники приступили к обработке этих участков. Трассу посыпают песком с помощью спецтехники - пескоразбрасывателя.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гололед на дороге в районе села Яштуха

"Мы на связи с синоптиками. У нас заранее были сделаны заготовки. Еще перед Новым годом подготовили сыпучий материал. Сейчас наши сотрудники работают в двух местах – у Гумистинского моста и в районе "тещиного языка". Параллельно работы идут на Калдахуарском участке. Пока не было сильных морозов. Это всего лишь маленькая пленка, которая уже наверняка подтаяла. Но все равно мы подстраховались", – отметил Ачба.

В "Абхазавтодоре" готовы и к ухудшению погоды. По словам Бориса Ачба, если морозы усилятся, то дорожники будут использовать не только песок, но и соль.

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