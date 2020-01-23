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Снегопад в Сочи

Сильный снегопад и гололед: синоптики пообещали ухудшение погоды в Сочи

© Sputnik / Нина Зотина
В мире
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Sputnik Абхазия
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Согласно прогнозу абхазских метеорологов, в республике погодных катаклизмов не ожидается, но снег все же местами возможен.

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Синоптики пообещали жителям Сочи сильный дождь, переходящий в обильный снегопад, который продлится до конца дня 23 января. На участке Магри - Веселое возможно формирование смерчей над морем.

"Возможно налипание осадков на провода и деревья, гололедица на дорогах, ухудшение видимости. Также прогнозируют порывы ветра до 20 метров в секунду", - говорится в сообщении на сайте городской администрации. 

Все оперативные службы курорта переведены в режим повышенной готовности. Спасатели просят жителей и гостей города быть бдительными, заранее принять все необходимые меры предосторожности. Автовладельцам рекомендуют воздержаться от выезда на личном транспорте. Кроме того, не рекомендовано оставлять автомобили в местах, где они могут помешать проезду спецтехники, а также под деревьями или рекламными щитами. 

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В отделе гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы агентству Sputnik сообщили, что погода в четверг, 23 января, как и прогнозировалось раньше, будет облачная, ожидается умеренный дождь, переходящий в ливень. Местами пройдет дождь со снегом.

Смерчей над морем не ожидается, волнение морской воды слабое и умеренное – до четырех баллов. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.

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