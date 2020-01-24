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Умер один из старейших сотрудников НИИЭПиТа Владимир Баркая

© Foto / НИИЭПиТ
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Владимир Баркая был одним из старейших сотрудников Научно-исследовательского института экспериментальной приматологии и терапии Академии наук Абхазии.

СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Сотрудник НИИЭПиТа Владимир Баркая скончался на 92-м году жизни в пятницу 24 января, об этом Sputnik сообщила его коллега Лариса Ахуба.

Сухумский обезьяний питомник
© Sputnik / Владимир Акимов
Сухумский долгожитель: 90 лет НИИЭПиТу

"Он болел. Владимир Спиридонович скончался сегодня утром", – сказала она.

Владимир Баркая был одним из старейших сотрудников Научно-исследовательского института экспериментальной приматологии и терапии Академии наук Абхазии. Баркая занимал должность заместителя директора по научной работе, руководил отделом патофизиологии крови, имел степень кандидата медицинских наук, был профессором Абхазского государственного университета, член-корреспондентом Российской академии естественных наук, заслуженным деятелем науки Республики Абхазия.

В институте он работал с 1961 года, участвовал в подготовке обезьян к полетам в космос.

Все 413 дней Отечественной войны народа Абхазии Баркая и его коллеги приходили в питомник и кормили обезьян. Так они спасали приматов от голодной смерти.

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