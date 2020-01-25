Задержан подозреваемый по делу о похищении Мирцхулава

В июле прошлого года Нугзар Папава был арестован судом города Сухум на два месяца, однако позже уголовное преследование в отношении него было прекращено.

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Нугзар Папава, обвиняемый в соучастии в похищении Омара Мирцхулава, которое было совершено в апреле 2019 года, задержан и водворен в изолятор временного содержания, уголовное дело в отношении него возобновлено. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба отменил ранее принятое решение о прекращении уголовного преследования в отношении Папава.

На сайте ведомства 12 июля 2019 года появилась информация о том, что в деле Мирцхулава установлено еще три фигуранта, а судом города Сухум по подозрению в причастности к похищению арестованы Георгий Адлейба, Темур Кутелия и Нугзар Папава. Также сообщалось, что следственное управление Генпрокуратуры объявило в розыск гражданина Георгия Зухба, подозреваемого в причастности к похищению Омара Мерцхулава.

Омар Мерцхулава был похищен 17 апреля 2019 года. На следующий день прокуратурой Сухумского района было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" и "в" части 2 статьи 119 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с применением огнестрельного оружия) и частью 2 статьи 217 (незаконные приобретение, передача, хранение и ношение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору) УК Абхазии.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий 23 апреля в гаражах, принадлежащих Эрику Чкадуа, 1979 года рождения, правоохранители обнаружили находящийся в розыске автомобиль "Mercedes-Benz", в его салоне были найдены и изъяты огнестрельное автоматическое оружие, боеприпасы, камуфляжная форма, маски и перчатки, в багажнике находились государственные номерные знаки России. Там же был обнаружен и еще один ранее угнанный автомобиль "Lexus" белого цвета

Эрик Чкадуа был задержан 30 апреля 2019 года. Ему предъявили обвинения в совершении разбойного нападения, похищении человека, незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия.

2 сентября того же года уголовное преследование Чкадуа по подозрению в похищении было прекращено, сам Чкадуа помещен под домашний арест по другим обвинениям.

9 декабря 2019 года Эрика Чкадуа объявили в розыск по другому громкому делу, стрельбе на набережной Сухума, в результате которой были убиты трое - Алхас Авидзба и Астамура Шамба, скончавшаяся в больнице - Доминика Акиртава, кроме того, еще два человека получили ранения.

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