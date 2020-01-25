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Генеральная прокуратура республики Абхазия

Задержан подозреваемый по делу о похищении Мирцхулава

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Похищение Омара Мирцхулава (15)
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В июле прошлого года Нугзар Папава был арестован судом города Сухум на два месяца, однако позже уголовное преследование в отношении него было прекращено.

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Нугзар Папава, обвиняемый в соучастии в похищении Омара Мирцхулава, которое было совершено в апреле 2019 года, задержан и водворен в изолятор временного содержания, уголовное дело в отношении него возобновлено. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба отменил ранее принятое решение о прекращении уголовного преследования в отношении Папава.

На сайте ведомства 12 июля 2019 года появилась информация о том, что в деле Мирцхулава установлено еще три фигуранта, а судом города Сухум по подозрению в причастности к похищению арестованы Георгий Адлейба, Темур Кутелия и Нугзар Папава. Также сообщалось, что следственное управление Генпрокуратуры объявило в розыск гражданина Георгия Зухба, подозреваемого в причастности к похищению Омара Мерцхулава.

Милиция мигалка
© Sputnik / Томас Тхайцук
Похищенный три месяца назад Омар Мерцхулава сбежал из плена

Омар Мерцхулава был похищен 17 апреля 2019 года. На следующий день прокуратурой Сухумского района было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" и "в" части 2 статьи 119 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с применением огнестрельного оружия) и частью 2 статьи 217 (незаконные приобретение, передача, хранение и ношение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору) УК Абхазии.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий 23 апреля в гаражах, принадлежащих Эрику Чкадуа, 1979 года рождения, правоохранители обнаружили находящийся в розыске автомобиль "Mercedes-Benz", в его салоне были найдены и изъяты огнестрельное автоматическое оружие, боеприпасы, камуфляжная форма, маски и перчатки, в багажнике находились государственные номерные знаки России. Там же был обнаружен и еще один ранее угнанный автомобиль "Lexus" белого цвета

Эрик Чкадуа был задержан 30 апреля 2019 года. Ему предъявили обвинения в совершении разбойного нападения, похищении человека, незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия.

2 сентября того же года уголовное преследование Чкадуа по подозрению в похищении было прекращено, сам Чкадуа помещен под домашний арест по другим обвинениям.

9 декабря 2019 года Эрика Чкадуа объявили в розыск по другому громкому делу, стрельбе на набережной Сухума, в результате которой были убиты трое - Алхас Авидзба и Астамура Шамба, скончавшаяся в больнице  - Доминика Акиртава, кроме того, еще два человека получили ранения. 

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Темы:
Похищение Омара Мирцхулава (15)


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