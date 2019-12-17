Дело о заказном убийстве за 20 тысяч рублей передано в Верховный суд Абхазии

Жена заказала убийство мужа, пообещав заплатить 20 тысяч рублей. Убийца после совершения преступления скрылся и был задержан 1 мая 2019 года.

СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии передала в Верховный суд республики уголовное дело в отношении гражданина Ахры Пкин, обвиняемого в умышленном убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии из корыстных побуждений.

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.

Отмечается, что в начале января 2017 года гражданка Гулия Л.Е. обратилась к своему племяннику Ахре Пкин с предложением за 20 тысяч рублей убить ее супруга Валерия Анкваб. По данным следствия, причиной послужили постоянные семейные конфликты на бытовой почве.

Согласно обстоятельствам дела, Гулия передала Пкин ключи от собственной квартиры. Пкин привлек к совершению преступления своего знакомого Анзора Шерозия, предложив ему вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.

18 января 2017 года Пкин и Шерозия проникли в квартиру Гулия и ее супруга. После того как Пкин задушил Валерия Анкваб, он направился к месту работы Гулия, вернул ей ключи от квартиры и получил обещанное вознаграждение.

14 августа 2018 года Верховный суд Абхазии вынес обвинительный приговор в отношении Гулия и приговорил ее к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а Шерозия к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ахра Пкин был задержан 1 мая 2019 года.

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