Анатомия национальной музыки: история первого музыковеда Абхазии

Первый музыковед Абхазии Инна Хашба родилась 26 января 1938 года. Ее не стало в возрасте 29 лет, но она сумела внести весомый вклад в науку.

Инна Хашба родилась в семье знаменитого абхазского писателя Мушни Хашба. Она получила высшее образование на отделении кавказских языков Тбилисского университета.

Sputnik

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Директор Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа Арда Ашуба рассказал, что Инна Хашба изучила одну из важных проблем истории и современной этнографии абхазского народа – историю национальных абхазских инструментов.

"Это аюмаа, ахымаа, апхиарца, ачарпын и другие. Ученая исследовала технологию создания этих инструментов, также она на научной основе провела исследования похожих инструментов у других народов. Хашба проводила сравнительные анализы, чем абхазские народные инструменты схожи или различаются от инструментов других народов", — подчеркнул ученый.

Помимо этого, в своих научных трудах Инна Хашба подробно останавливалась на вопросах происхождения абхазских инструментов — из каких видов деревьев их создают, изучала параметры того или иного национального инструмента.

"Также Инна Хашба описывает, какие песни поют под тот или иной инструмент, где и при каких обстоятельствах принято исполнять песни под национальные инструменты", — говорит Ашуба.

Инна Хашба принимала участие в научных конгрессах, симпозиумах, сессиях, конференциях, опубликовала ряд интересных работ: "Абхазский народный музыкальный инструмент апхиарца", "Редкая этнографическая находка", "Рост музыкальной культуры абхазов за годы советской власти" и другие.

В 1967 вышла в свет монография – "Абхазские народные музыкальные инструменты", широко освещающая вопросы генезиса и историю развития древне-абхазской музыки инструментария, дающая тщательное описание струнных, духовных и ударных инструментов и наигрышей.

Восемь лет работы

Научная деятельность Инны Хашба продолжалась всего семь лет, но за этот короткий промежуток времени она успела сделать многое.

Инна Хашба исследовала вопросы взаимосвязи и взаимовлияния народных культур, она обращалась к инструментальной национальной музыке черкесов, кабардинцев, карачаевцев, адыгейцев, грузин, осетин и других народов.

"В процессе сравнительного изучения абхазских музыкальных инструментов с подобными же инструментами адыгских племен, наблюдается их сходство как внешнее, так и функциональное, подтверждающее генетическое родство этих народов. Такое сходство музыкального инструментария абхазов и адыгов дает основание полагать, что они, или хотя бы их прототипы, возникли в очень давнее время, по крайней мере, еще до дифференциации абхазского и адыгского народов. Первоначальное же назначение, которое они по сей день пережиточно сохранили в памяти, подтверждает эту мысль", — писала Инна Хашба.

Директор АбИГИ отмечает, что за свои прожитые 29 лет Инна Хашба успела внести значительный вклад в науку Абхазии.

"Она исследовала тему, к которой еще ни один абхазский ученый не обращался. Инна Хашба посещала отдаленные села, собирала необходимый материал, смотрела, как изготавливают национальные инструменты, все детали она тщательно записывала. Она собрала такой материал и написала такую кандидатскую диссертацию, которые ученые называли достаточной и для докторской работы", — подчеркнул Арда Ашуба.

Интерес к фольклору

Сестра Инны Хашба, доктор исторических наук Мери Хашба пишет, что свою монографию Инна Хашба написала на основе материала, который собрала в многочисленных экспедициях по районам Абхазии.

"Учитывая происхождение, пути развития и совершенствования, их назначение и связь с жизнью народа, Инна Хашба не ограничивается описанием внешнего вида и формы инструмента или обмером отдельных его частей, она дает спектрический анализ извлекаемых на инструменте звуков, воссоздающий их первозданное звучание, что является огромным достижением исследователя", — подчеркнула Мери Хашба.

Далее она пишет, что в исследовании большое место уделено эмоциональному воздействию музыкального инструмента и его роли в духовной жизни абхазского народа.

"Благодаря этому становится ясна история каждого из них, сфера их распространения, техника игры, репертуар, характерный для каждого из них и занимаемое место в музыкальном быту абхазов. Это особенно относится к первой главе монографии, в которой представлены струнные инструменты, среди них выделяется абхазский народный струнно-смычковый инструмент апхиарца, число разновидностей которого автором выявлено до тридцати", — отмечает она.

Среди научных работ Инны Хашба: "Абхазские народные музыкальные инструменты", "Абхазский народный музыкальный инструмент "апхиарца", "Духовые и ударные инструменты абхазов", "Рост музыкальной культуры абхазов за годы советской власти".

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