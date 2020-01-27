Трагедия истребления и преследования: память и уроки Холокоста

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается каждый год 27 января. Память об этом трагическом событии важна для человека любой национальности и расы, осознающего человеческую жизнь как наивысшую ценность.

Об истории Холокоста трех народов — еврейского народа Шоа, первого Холокоста в отношении армян, геноцида абхазов в 90-е годы XX века, в материале корреспондента Sputnik.

Амра Амичба, Sputnik

Преступления против человека, совершенные лишь из-за принадлежности к какому-либо этносу, не редкость для истории человечества. Трагедию истребления и преследования испытали на себе в разные исторические периоды евреи, армяне и абхазы.

Катастрофа еврейского народа или Шоа

Говоря о событиях Второй мировой войны, сами евреи предпочитают использовать термин "Шоа", который считают более корректными, чем "Холокост".

"Вас интересует прошлая жизнь тяжелая", — это были первые слова Эммы Борохович, которая любезно согласилась поделиться своими воспоминаниями о родственниках, подвергшихся насилию в годы Второй мировой войны. С началом войны нацисты захватили регионы с компактным проживанием евреев — Польшу, Прибалтику, Украину, Белоруссию.

Семья Эммы Борохович бежала из Украины в начале войны в Северную Осетию и обратно больше не вернулась.

"Мы потеряли абсолютно всех родственников, остались одни – я, мама и папа. Мне было семь лет, когда закончилась война, и я пошла в первый класс. Это было в Северной Осетии. Папа был военным, у него есть медаль за оборону Кавказа. Потом, когда окончилась война, его перевели сюда, проложить дорогу на озеро Рица. Тогда очень уважали военных, папе и нам очень понравилось здесь. Папа сказал: "Здесь добрые, хорошие люди, куда нам ехать, родины все равно уже нет, ни кола ни двора. Так мы и осели здесь", — рассказывает Эмма Борохович.

По ее словам, сестер отца убили немцы, никто не знает где, не нашли никакой информации. У матери была большая семьи, она была девятой – самой младшей.

"Старшая сестра мамы — Клара Бекерман с пятью детьми была в концлагере, самой младшей дочке ее было три месяца, остальные постарше. Вот они уцелели, каким-то образом смогли спастись. Остальные мамины сестры жили в Крыму, и как очевидцы рассказывали потом, их закопали живыми", — делится историей семьи Эмма Борохович.

Более 30 лет Эмма Борохович преподавала русский язык и литературу в 14-й сухумской школе. Там работала и ее старшая дочь Лилия, она сейчас живет в Израиле. Младшая дочь, 31-летняя Инна работает стоматологом в портовой поликлинике Сухума.

"Побывала один раз в Израиле. Я считала, что не могу умереть, не ступив ногой на израильскую землю, не прислонившись к Стене Плача, не побывав в Иерусалиме. Отдала должное. Была на своей родине после Отечественной войны в Украине, в городе Тульчин", — рассказал Эмма.

Дочь Эммы Инна Борохович пока не рассказывает своей 13-летней дочери об истории семьи.

"Специально акцентировать внимание и говорить ей о плохом, о трагедии, об убийствах не хочется. Конечно, она знает, что была Великая Отечественная война, кто такой Гитлер, что был фашизм – это она в школе проходила. Может, когда она повзрослеет, действительно начнет понимать масштаб этой трагедии, тогда я ее в это посвящу", — сказала она.

Первый Холокост – геноцид армян

В Абхазии живут потомки армян-амшенцев (Амшен — регион исторической Армении, ныне расположенный на территории Турции – ред.), которые перебрались в Абхазию, спасаясь от турецкого преследования. По словам абхазской журналистки Анаид Гогорян, первая волна беженцев-амшенцев в Абхазию была еще в середине XIX века.

"Начиная с 1876 по 1923 год, в Турции было уничтожено около двух миллионов армян. Политика геноцида со стороны турецких властей в отношении армянского этноса заключалась в том, что "нет человека, нет проблемы". Тысячи из оставшихся в живых армян стали беженцами. Вынужденные покинуть земли, на которых их предки жили более двух тысяч лет, они рассеялись по всему миру. Многие из них нашли спасение в Абхазии, которая стала для них второй родиной. Абхазский народ, переживший махаджирство, как никто другой с сочувствием разделил боль и утрату армянского народа", — сказала Анаид Гогорян.

По ее словам, армяне, пережившие геноцид, также сочувствуют всем народам, которым пришлось пережить такие драматические события.

"Мы рядом с евреями, которые пережили Холокост. Преступления против человечности, если не осуждаются, то и не наказаны, они повторяются. Это мы видим и сегодня, например, в Сумгаите, в Югославии", — уверена Анаид Гогорян.

А процесс мирового признания геноцида армян до сих пор продолжается, не признала его и страна, совершившая злодеяние.

"Турецкое правительство отрицает факты массовых убийств и уничтожения армянской нации, — подчеркнула журналист. — Именно вот это отрицание в последующем развязало руки Гитлеру, и он перед началом Второй мировой войны, оправдывая свои действия, заметил: "Кто сегодня еще вспоминает об истреблении армян?"

Геноцид абхазов и уроки Холокоста

Память о Холокосте — преследовании и уничтожении евреев нацистской Германией — важна для человека любой национальности и расы, осознающего человеческую жизнь как наивысшую ценность. Отношения к таким чудовищным явлениям характеризуют нравственное состояние общества. Именно так говорит своим студентам доцент Абхазского госуниверситета, историк Ирина Агрба.

"Накануне Дня памяти жертв Холокоста вдаваться в подробности, касающиеся дискуссии вокруг темы Холокоста, не хочется. Отмечу только, что Холокост волнует память о жертвах геноцида, но не только. Тема Холокоста всегда остается актуальной как объект изучения, исследования. Проявление крайних взглядов, в том числе отрицания Холокоста вызвало серьезную напряженность на разных уровнях. Генеральная Ассамблея ООН приняла даже специальную резолюцию, осуждающую публичное отрицание Холокоста как исторического факта", — подчеркнула историк.

По ее словам, тема Холокоста вызывает споры по ряду вопросов — это и статистика, и место, и время, когда было принято решение о массовом уничтожении евреев и так далее. Что касается статистики или количества жертв, несмотря на то, что это тема изучается давно, очень много усилий предпринято в этом направлении для идентификации — полного поименного списка жертв на сегодня не существует.

"Актов геноцида в истории человечества очень много. Изучить те, что имели место до XX века, очень сложно. Вопрос о том, почему другие акты геноцида не получают признания или мало их знают. Это зависит от многих факторов, в том числе и от того, какими политическими, научными, информационными возможностями располагает страна, требующая признания геноцида, — заметила Агрба. — Обратите внимание на статью Конвенции 1948 года о предупреждении преступлений геноцида и наказания за него, в которой говорится, что одним из путей геноцида является предумышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этнической или любой другой группы".

Ирина Агрба отметила, что в день, посвященный памяти жертв Холокоста, и когда речь идет о периоде Второй мировой войны, невозможно не вспомнить и о других жертвах геноцида — русских, поляках, украинцев, белорусах, цыган.

"Наш народ пережил геноцид в который раз. В 1992-1993 году во время Отечественной войны народа Абхазии, когда грузинские агрессоры убивали мирное население только за то, что они абхазы. Геноцид, которому подверглись жители оккупированных районов Абхазии, свидетельствует, как в условиях войны солдаты грузинской армии превращались в извергов, но этот геноцид до сих пор не получил осуждение со стороны международного сообщества. Мы мало сделали для этого. Понимая, что признание фактов на международном уровне само по себе является проблематичным, надо работать более активно и целенаправленно", — считает абхазский историк.

По мнению Ирины Агрба, нужно сделать все, чтобы защитить в будущем человечество, большие и малые народы от чудовищных преступлений.

"Обсуждение темы Холокоста важно, чтобы знание объективной истории и правда о прошлом передавались новым поколениям. Именно для них нужно, конечно, оберегать память. Как говорил Рафаэль Лемкин, (Лемкин — польский и американский юрист еврейского происхождения, автор термина "геноцид" и проекта Конвенции ООН о предупреждении и наказании преступления геноцида — ред.) "память не только призвана регистрировать события прошлого, но и стимулировать совесть человека".

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, Украина, США, а их соавторами – еще более 90 государств.

Холокост (Holocaust) — от древнегреческого holocaustosis, означающего "всесожжение", "уничтожение огнем", "жертвоприношение". В современной научной литературе и публицистике обозначает политику нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и уничтожению шести миллионов евреев в 1933–1945 годах.

Впервые термин был использован будущим лауреатом Нобелевской премии мира писателем Эли Визелем как символ газовых камер и крематориев лагерей уничтожения. После всемирной премьеры в 1978 году одноименного американского многосерийного телевизионного фильма термин "Холокост" активно применяется для названия музеев, мемориалов и образовательных центров. В Израиле и некоторых других странах используется также термин Шоа (Shoah), обозначающий "Катастрофа европейского еврейства".

Дата памятного дня выбрана не случайно. 27 января 1945 года Советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим, в котором погибло, по разным оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек. Точное количество погибших в Освенциме так и не удалось установить, поскольку многие документы были уничтожены, а сами немцы не вели учет жертв, направляемых в газовые камеры сразу по прибытии. Как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, погибло 2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи. Согласно последним оценкам историков катастрофы, общее число погибших в Освенциме составило около 1,5 миллиона человек, из них 85% евреев (1,275 миллиона).