Вне веера: центральная часть Сухума осталась без электричества

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Центральная часть Сухума осталась без электричества из-за аварии, сказал корреспонденту Sputnik Абхазия начальник Сухумского управления электрическими сооружениями Тимур Джинджолия.

"Отключение электричества связано с кабельным повреждением на 28-м фидере (кабельная линия - ред.)", - проинформировал он.

Работники СУЭС ведут работы по восстановлению электричества в Сухуме, рассказал Тимур Джинджолия.

С 27 января в Абхазии ввели веерные отключения света два раза в день по два часа.

Режим веерных отключений вводится в связи с критической ситуацией на Джварском водохранилище, где уровень воды понизился до 445,78 метра. Ежедневно вода опускается на один метр. В случае если уровень воды в водохранилище достигнет 420 метров, ИнгурГЭС прекратит свою работу.

Ограничения будут действовать до осуществления перетока электроэнергии с территории России.

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