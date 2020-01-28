"Совершенно логичные отключения": в "Черноморэнерго" рассказали об энергокризисе

В 2020 году первые веерные отключения начались в Абхазии 23 января, через три дня "Черноморэнерго" опубликовало уточненный список подстанций, которые необходимо отключать на четыре часа в сутки, 27-го января приговор привели в исполнение.

Основные проблемы энергетики в Абхазии связаны с изношенностью оборудования, увеличением нагрузок за 5 лет на 28,31%, несанкционированными подключениями, майнинговыми фермами, климатическими аномалиями, заниженными тарифами и элементарным нежеланием населения экономить и платить по счетам за электроэнергию, заявил в ходе брифинга для журналистов гендиректор "Черноморэнерго" Аслан Басария.

Василий Никулин, Sputnik

"Один из их самых жестоких периодов"

Общение с "уважаемыми журналистами и абонентами" Басария начал с краткого экскурса в историю энергетических проблем в республике и на пальцах объяснил, почему электричества в стране вновь катастрофически не хватает.

Он рассказал, что период конца 2019 - начала 2020 года в климатическом плане "оказался одним их самых жестоких периодов за последние 30-40 лет".

Уровень воды на Джварском водохранилище стремительно падает. В данный момент он составляет 442 метра над уровнем моря, но, если вода опустится до уровня отметки в 420 метров, ИнгурГЭС остановится.

При текущем раскладе (по данным на 27 января), выработка ИнгурГЭС составляет 106 миллионов киловатт в час. Согласно статистическим данным за прошедшие восемь лет, приток электроэнергии за зимний период должен составить 140,7 миллионов кВтч. Общая выработка станции - 246,7 миллионов кВтч.

Выработка перепадной ПГЭС-1, являющейся частью Ингурского гидроэнергетического комплекса, составит по прогнозам РУП "Черноморэнерго" - 54,8 миллионов кВтч.

Общая выработка обеих станций составит 301,5 миллионов киловатт в час, 9% выработанной электроэнергии приходится на собственные нужды и оплату труда обслуживающего персонала, согласно данным "Черноморэнерго", до потребителей дойдет - 274,5 миллионов кВтч. При этом потребление Абхазии электроэнергии в зимний период составляет 533,5 миллионов кВтч. Таким образом, дефицит электроэнергии до 1 апреля составит 259 миллионов кВтч или другими словами 40% потребляемой мощности.

Таким образом, заключил Басария, веерные отключения "совершенно логичная мера", без них оборудование трансформаторных подстанций вышло бы из строя в часы пиковых нагрузок.

Единственным выходом из сложившейся ситуации гендиректор "Черноморэнерго" считает организацию пертока электричества из России. Однако договоренности о перетоке пока не достигнуты, ведутся переговоры.

"Прогноз мы знали пять-шесть месяцев назад. Работа на межправительственном уровне идет давно. На данный момент вопрос еще не решен, в российском правительстве сейчас идет перераспределение полномочий", - сказал он, отметив, что вопрос, вероятно, будет решен в ближайшие две недели.

По мнению Аслана Басария, стоимость одного кВтч при перетоке обойдется в 2,5 рубля. Средства будут выделены из Инвестиционной программы.

О вечном, неподвластном и майнинге

Говоря о том, как решить проблему с дефицитом электроэнергии в Абхазии на системном уровне, Аслан Басария затронул тему повышения тарифов для населения.

Он отметил, что в этом году Абхазия побила все собственные рекорды по потреблению электроэнергии - 9 миллионов кВтч в сутки.

"Мы говорим фактически про избыточные источники потребления, если мы их не используем, их надо выключать", - сказал он.

Затем гендиректор "Черноморэнерго" в очередной раз рассказал, что тарифы в республике "мизерные", но и по ним 70 процентов населения не платит за электричество, также многие пренебрегают установкой счетчиков или производят несанкционированное подключение к энергосетям.

Установка современных счетчиков электроэнергии у потребителей в рамках Инвестиционной программы позволяет не только автоматизировать сбор информации, передачу данных, анализировать показатели по электропотреблению, но и присылать предупреждающие уведомления, а также осуществлять отключение или подключение потребителя электроэнергии в дистанционном режиме.

Как показывает практика, оплата электрической энергии потребителями с современными счетчиками происходит в 90% случаев. Тем не менее РУП "Черноморэнерго", по словам Аслана Басария, пока не может оснастить всех зарегистрированных абонентов из-за отсутствия средств, кроме того, установка счетчиков не входит в обязанности предприятия.

Вторая по значимости проблема - майнинговые фермы, рассказал Басария.

"Мы постоянно трубим об этом (майнинг криптовалют - ред.) и очень часто идут нарекания в наш адрес по поводу этого. Это,конечно, вызывает улыбку, но тем не менее", - сообщил глава "Черноморэнерго" и в очередной раз призвал сообщать о криптофермах всех, кто знает, где они находятся.

При этом он отметил, что никакой ответственности майнеры не несут и максимум, что могут сделать сотрудники подведодмственной ему организации, это приехать и отключить электричество майнерам. "Спецназа у нас нет", - заключил Аслан Басария.

В ходе беседы в "Черноморэнерго" была затронута и тема слухов о том, что вся электроэнергия от Сухмской ГЭС на реке Восточная Гумиста идет на майнинг.

"В силу того, что этот объект находится в аренде, вы должны адресовать этот вопрос арендаторам, потому что, когда арендаторы владеют этим объектом они принимают решение, куда эта энергия должна идти. Так что вопрос опять же не по адресу", - сказал Басария.

На вопрос корреспондента о том, ставит ли "Черноморэнерго" вопрос перед парламентом о том, чтобы привлекать силовые структуры для решения вопроса майнинга, Басария ответил, что организация не обладает законодательной инициативой.

"Мы эксплуатирующая организация. Мы ставили вопрос по ограничению майнинга на всех уровнях, где хватало нашей компетенции", - отметил он.

Предприятие "Черноморэнерго" не должно заниматься выявлением майнеров, заключил Басария, во всех странах для этого существуют "специальные структуры".

Во всем мире проходят реформы по энергосбережению электрической энергии от элементарного отключения уличного освещения в дневное время (которое можно наблюдать в Сухуме на набережной, теннисных кортах, придомовых территориях) до использования энергосберегающего электрооборудования. Запрещается продажа ламп накаливания мощностью более 100 Вт, компактные люминесцентные лампы, ртутные лампы высокого давления. Устанавливаются всевозможные датчики движения, датчики освещенности, датчики присутствия человека, позволяющие не только экономить электроэнергию, но и комплексно управлять освещением.

Отвечая на вопросы об освещении набережной в дневное время и переходе на современные экономичные технологии, Басария также отметил, что эти вопросы вне ведома "Черноморэнерго", кроме того существующие тарифы не позволяют даже мечтать о переходе на возобновляемые источники энергии.

Развитие современных энергосберегающих технологий повсеместно возможно решить только на государственном уровне. РУП "Черноморэнерго", являясь эксплуатирующей организацией, обслуживающей электрические сети, оперативно устраняет возникающие неисправности, но не имеет полномочий решать такие вопросы как проблема майнинга, повышение тарифов, установку счетчиков, наказание неплательщиков и многие другие вопросы, выходящие за рамки вопроса по эксплуатации электросетей.

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