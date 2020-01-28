Идут на поправку: в больнице рассказали о состоянии заболевших подростков из Псху

Двое пациентов, жители села Псху, были госпитализированы в инфекционную больницу с отравлением мясом дикого животного.

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Состояние пациентов доставленных из села Псуху удовлетворительное, сказала в интервью Sputnik заведующая детским отделением Сухумской инфекционной больницы Мадина Бутба.

Вертолет МЧС Абхазии 27 января доставил в инфекционную больницу Сухума двух жителей села Псху 14 и 16 лет. Молодые люди почувствовали недомогание после употребления в пищу мяса дикого животного.

"Сегодня мы уже получим диагноз, что касается их состояния, то оно ближе к удовлетворительному, им уже лучше, жалоб нет и температуры, они получают необходимое лечение. Предварительный диагноз трихинеллез, они нам говорили, что поели мясо дикого животного, для того, чтобы определить их диагноз, мы должны получить анализ", - заметила Бутба.

Она сообщила, что, по предварительным данным, заболевшие подростки ели мясо дикого кабана.

Как сообщал ранее начальник медицинского управления и санитарной авиации Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Андзора Гоова, подростки были доставлены в инфекционную больницу Сухума на вертолете.

Он также отметил, что мясо диких животных, которым отравились подростки, должно пройти необходимую экспертизу, так как употребление такого продукта может грозить такими опасными заболеваниями как трихинеллез и сальмонеллез, осложнения от которых трудно поддаются лечению.

Трихинеллез - смертельно опасное заболевание, вызываемое паразитированием в тканях человека личинок червей рода трихинеллы. Попадая в организм вместе с недостаточно термически обработанным мясом, они распространяются по мышечной ткани, вызывают аллергическо-воспалительные изменения в месте локализации и общую аллергизацию организма различной степени выраженности.

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