"Дикая" инфекция: двух подростков из Псху доставили в больницу на вертолете

Молодые люди из высокогорного села были госпитализированы в инфекционную больницу с отравлением мясом дикого животного.

СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Вертолет МЧС Абхазии доставил в инфекционную больницу Сухума двух жителей села Псху 14 и 16 лет, сообщается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Молодые люди почувствовали недомогание после употребления в пищу мяса дикого животного.

По словам начальника медицинского управления и санитарной авиации Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Андзора Гоова, была необходима квалифицированная медицинская консультация и помощь. В восемь утра из сухумского аэропорта вылетел вертолет, который доставил обоих в столичную инфекционную больницу.

Гоов отметил, что мясо диких животных, которым отравились подростки, должно пройти необходимую экспертизу, так как употребление такого продукта может грозить такими опасными заболеваниями как сальмонеллез, осложнения от которого трудно поддаются лечению.

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