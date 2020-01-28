Да будет свет: на большинство подстанций в центре Сухума подано электричество

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Большинство подстанций в центральной части Сухума заработали после утренней аварии, сказал корреспонденту Sputnik Абхазия начальник Сухумского управления электрическими сооружениями Тимур Джинджолия.
Всего в центральной части столицы было обесточено около тридцати подстанций, из них только на две еще не подается электричество. На месте работают сотрудники СУЭС, проинформировал Джинджолия.
С 27 января в Абхазии ввели веерные отключения света два раза в день по два часа.
Режим веерных отключений ввели в связи с критической ситуацией на Джварском водохранилище, где сильно понизился уровень воды.
Ежедневно вода опускается на один метр. В случае если уровень воды в водохранилище достигнет предельной отметки в 420 метров, ИнгурГЭС прекратит свою работу. Ограничения будут действовать до осуществления перетока электроэнергии с территории России.
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