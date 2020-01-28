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Да будет свет: на большинство подстанций в центре Сухума подано электричество

© Sputnik / Сергей Аверин
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Около 9 утра центральная часть Сухума осталась без электричества из-за аварии на кабельной линии.

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Большинство подстанций в центральной части Сухума заработали после утренней аварии, сказал корреспонденту Sputnik Абхазия начальник Сухумского управления электрическими сооружениями Тимур Джинджолия. 

Администрация города Сухум
© Sputnik / Томас Тхайцук
Вне веера: центральная часть Сухума осталась без электричества

Всего в центральной части столицы было обесточено около тридцати подстанций, из них только на две еще не подается электричество. На месте работают сотрудники СУЭС, проинформировал Джинджолия.

С 27 января в Абхазии ввели веерные отключения света два раза в день по два часа.

Режим веерных отключений ввели в связи с критической ситуацией на Джварском водохранилище, где сильно понизился уровень воды.

Ежедневно вода опускается на один метр. В случае если уровень воды в водохранилище достигнет  предельной отметки в 420 метров, ИнгурГЭС прекратит свою работу. Ограничения будут действовать до осуществления перетока электроэнергии с территории России.

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