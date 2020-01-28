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Без проблеска света: как жители Абхазии относятся к веерным отключениям

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Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (138)
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Как веерные отключения света сказываются на жителях Абхазии, платят ли люди за электричество и какой выход из энергокризиса они видят - смотрите в видеопросе Sputnik.

Отключения электричества - неудобства для всех жителей Абхазии. Но люди уже привыкли к отсутствию света, а если быть точнее – смирились.

"Ну, а что делать? Мы согласны с этим отключением, входим в положение республики. Мы радуемся, что живем, дышим", – сказала жительница Сухума.

Некоторые уже нашли для себя занятия на время отключения света. Кто-то читает книги, кто-то встречается с друзьями или выходит в парк погулять.

Лампочка
© CC0
"Будем выживать": как отключения света сказываются на жизни в Абхазии

Участники опроса признались, что исправно платят за свет. Однако платить больше для них затруднительно.

"Легко сказать: "надо больше платить". Что делать, если люди не могут? У них нет таких доходов. Государство должно на себя взять какую-то большую долю, когда население неплатежеспособно", – говорит участник опроса.

Режим веерных отключений был введен в Абхазии 27 января из-за критической ситуации на Джварском водохранилище, где уровень воды понизился до 445,78 метра. Ежедневно вода опускается на один метр. В случае если уровень воды в водохранилище достигнет 420 метров, ИнгурГЭС прекратит свою работу.

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (138)


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