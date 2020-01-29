В ConIFA рассказали, почему сборная Абхазии не попадет на чемпионат в 2020 году

Чемпионат мира по футболу 2020 года под эгидой ConIFA пройдет в столице Северной Македонии – Скопье с 30 мая по 7 июня. Сборная Абхазии участвовать в турнире не будет.

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Сборная Абхазии не будет принимать участие в Чемпионате мира по футболу под эгидой ConIFA в 2020 году из-за недостаточного количества квалификационных очков в рейтинговой таблице и малого количества проведенных квалификационных игр, рассказал Sputnik Абхазия вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава.

Пагава объяснил, что все команды, участвующие в чемпионате, обязаны следовать правилу турнира и проводить как можно больше квалификационных игр, чтобы достигать высоких позиций в рейтинге.

"На сегодняшний день CоnIFA выходит на профессиональный уровень подготовки и принятию к участию команд на турниры и чемпионаты, учитывая их статистику, рейтинговую систему, которой все должны следовать", - сказал он.

Он отметил, что, помимо ежегодных чемпионатов, необходимо проводить товарищеские игры, при этом приоритетно засчитываются игры с членами ConIFA.

Как сообщил Пагава, именно по этой причине на чемпионат не попали и другие топовые сборные из состава Conifa.

26 января прошла жеребьевка, ее результаты опубликовали на сайте ConIFA.

В 2019 году чемпионат прошел в Нагорном Карабахе. Сборная Абхазии стала бронзовым призером, обыграв сборную Чамерии. Первое место заняла Южная Осетия.

Сборная Абхазии становилась чемпионом ConIFA в 2016 году, когда турнир проходил в республике.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд.

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