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Вианор Тужба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тужба об участии Абхазии в ConIFA-2020: местный чемпионат – возможность для подготовки

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20191206/1028954926/Tuzhba-ob-uchastii-Abkhazii-na-ConIFA-2020-mestnyy-chempionat--vozmozhnost-dlya-podgotovki-.html

О чемионате ConIFA- 2020, который пройдет в Северной Македонии, и о возможном участии сборной Абхазии на чемпионате в беседе на радио рассказал футбольный эксперт Вианор Тужба.

Чемпионат мира по футболу 2020 года под эгидой ConIFA пройдет в столице Северной Македонии - Скопье. Мировое первенство по футболу начнется 30 мая и завершится 7 июня.

"Я надеюсь, что чемпионат Абхазии возобновится, и у наших ребят, у нашей команды будет возможность подготовиться перед чемпионатом ConIFA. Ведь игровая практика для наших футболистов просто необходима. Наш тренерский состав довольно сильный. Хорошие специалисты и за две недели подготавливают команду до неузнаваемости. Есть еще и другой путь - можно привлечь больше наших футболистов, которые играют за пределами страны, ими можно доукомплектовать команду, но не в основной состав, потому что в любой момент их могут вызвать или отказать в участии", - сказал Тужба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

25 сентября Федерация футбола Абхазии объявила о том, что начало очередного 27-го чемпионата и Кубка страны перенесены на весну 2020 года, причина в том, что количество команд, готовых принять в них участие, сократилось до четырех.

Сборная Абхазии становилась чемпионом ConIFA в 2016 году, когда турнир проходил в республике. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2019 году чемпионат прошел в Нагорном Карабахе. Сборная Абхазии стала бронзовым призером, обыграв сборную Чамерии. Первое место заняла Южная Осетия.

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