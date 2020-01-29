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Конкурс российских артиллеристов на полигоне Цабал

Российские артиллеристы уничтожат условного противника в горах Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200129/1029337501/Rossiyskie-artilleristy-unichtozhat-uslovnogo-protivnika-v-gorakh-Abkhazii.html

Всего в огневых мероприятиях принимают участие около 500 военнослужащих российской базы, около десяти процентов из которых – новобранцы.

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Артиллеристы российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии начали учения по выполнению боевых стрельб. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Военнослужащим предстоит поразить из 120-миллиметровых минометов "Сани" до 100 целей - имитирующие легкобронированную технику, живую силу и укрепленные огневые точки условного противника. Учения проходят на горном полигоне Цабал.

Особое внимание уделяется стрельбе по ненаблюдаемым мишеням, находящимся за естественными преградами – горами, возвышенностями и лесополосами. Военные с использованием беспилотных летательных аппаратов ведут скрытую разведку всех целей.

Артиллеристы также должны при выполнении стрельб оперативно подготовить миномет к бою, в том числе в походном положении, и определить тактически правильное место для стрельбы.

Всего в огневых мероприятиях принимают участие около 500 военнослужащих базы, около десяти процентов из которых – новобранцы, прибывшие в артиллерийские подразделения соединения в конце прошлого года в рамках осеннего 2019 года призыва.

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