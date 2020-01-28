14:56 28 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.83
  • EUR69.23
Поиск

Танкисты-биатлонисты: военные ЮВО в Абхазии подготовились к армейскому конкурсу 

© Foto / пресс-служба ЮВО
В Абхазии
Получить короткую ссылку
50 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102932/80/1029328082.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200128/1029328063/Tankisty-biatlonisty-voennye-YuVO-v-Abkhazii-podgotovilis-k-armeyskomu-konkursu.html

Экипажи Т-72Б3 российской военной базы Южного военного округа в Абхазии провели отборочный этап конкурса "Танковый биатлон".

СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Танкисты российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели соревнования за право представлять соединение на конкурсе "Танковый биатлон" среди военнослужащих 49-й общевойсковой армии, сообщает пресс-служба ЮВО.

"В марте текущего года выявленные два лучших экипажа базы будут бороться за право участия в состязаниях лучших танкистов ЮВО. Мероприятия проводятся в рамках подготовки к Армейским международным играм "АрМИ-2020", - говорится в сообщении.

С начала учебного года на полигоне Майкопский в Адыгее около 40 экипажей танков Т-72Б3 абхазской базы выполнили конкурсные упражнения - стрельбы по движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и низколетящие вертолеты. Кроме того, механики-водители танков прошли трассу повышенной сложности – с полосой препятствий в виде водных бассейнов, траншей, рвов, колейных мостов, косогоров и минно-взрывных заграждений.

Контроль мастерства владения боевыми машинами в ходе соревнований проходил, в том числе, и с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Читайте также: 

 

 



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Жизнь в маске: население планеты пытается защититься от коронавируса
Без проблеска света: как жители Абхазии относятся к веерным отключениям
Темные времена: план веерных отключений
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться