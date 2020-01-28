Танкисты-биатлонисты: военные ЮВО в Абхазии подготовились к армейскому конкурсу 

СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Танкисты российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели соревнования за право представлять соединение на конкурсе "Танковый биатлон" среди военнослужащих 49-й общевойсковой армии, сообщает пресс-служба ЮВО.

"В марте текущего года выявленные два лучших экипажа базы будут бороться за право участия в состязаниях лучших танкистов ЮВО. Мероприятия проводятся в рамках подготовки к Армейским международным играм "АрМИ-2020", - говорится в сообщении.

С начала учебного года на полигоне Майкопский в Адыгее около 40 экипажей танков Т-72Б3 абхазской базы выполнили конкурсные упражнения - стрельбы по движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и низколетящие вертолеты. Кроме того, механики-водители танков прошли трассу повышенной сложности – с полосой препятствий в виде водных бассейнов, траншей, рвов, колейных мостов, косогоров и минно-взрывных заграждений.

Контроль мастерства владения боевыми машинами в ходе соревнований проходил, в том числе, и с использованием беспилотных летательных аппаратов.

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